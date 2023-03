Brenntag verzeichnete im vierten Quartal ein gemischtes Ergebnis: Umsatz lag über und operatives EBITDA unter den Konsenserwartungen. Das schwierige makroökonomische und geopolitische Umfeld führte zu einer Abschwächung der Performance. Positiv zu vermerken ist, dass der Ausblick des Unternehmens für 2023 ermutigend ist. Das Unternehmen kündigte außerdem einen attraktiven Shareholder-Return-Plan für das laufende Jahr an, der den Rückkauf von Aktien im Wert von 750 Mio. EUR (7 % der Marktkapitalisierung) und die Ausschüttung einer Dividende von 310 Mio. EUR vorsieht. Darüber hinaus gab Brenntag Anfang Januar bekannt, dass das Unternehmen seine frühen Übernahmegespräche mit dem US-amerikanischen Konkurrenten Univar Solutions Inc. ausgesetzt hat, um Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Transaktion, langwierigen kartellrechtlichen Prüfungen und einer möglichen Verwässerung des Eigenkapitals durch die zur Finanzierung der Transaktion erforderliche Kapitalerhöhung zu beseitigen. Brenntag wird sich vorerst auf kleinere strategische Akquisitionen konzentrieren. Die Analysten von AlsterResearch schätzen an Brenntag das asset-light Chemiedistributionsgeschäft mit relativ hohen und stabilen Free Cash Flows sowie den erfolgreichen Track Record bei organischem und anorganischem Wachstum. Die Analysten von AlsterResearch halten an ihrem KAUFEN-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 100,00 fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Brenntag%20SE





