Neuer Monat, neues Jahreshoch - der DAX bleibt seiner Linie treu und stieg am Dienstag bei 15.677 Punkten auf den höchsten Stand des zugegebenermaßen noch jungen Börsenjahrs. Doch je höher die Blue Chips klettern, desto mehr Stimmen werden laut, dass zumindest eine Konsolidierung in den Büchern steht. Zu weit scheinen sich die DAX-Aktien von der an Herausforderungen nicht armen Realität entfernt zu haben. Dasselbe gilt für die Börsen in New York, selbst wenn man weder beim Dow Jones mit seinem Miniplus ...

