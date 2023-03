Klöckner & Co erzielte im Jahr 2022 trotz des herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds ein starkes operatives Ergebnis (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten in Höhe von 417 Mio. € (2021: 848 Mio. €). Der Umsatz auf Konzernebene stieg, getrieben durch ein durchschnittlich höheres Preisniveau, von 7,4 Mrd. € im Jahr 2021 auf 9,4 Mrd. € und lag damit deutlich über dem Niveau des Vorjahres. Vor dem Hintergrund eines positiven Konzernergebnisses von 259 Mio. € (2021: 629 Mio. €) mit einem Ergebnis je Aktie von 2,54 € (2021: 6,21 €) wird Klöckner & Co den Aktionärinnen und Aktionären der Hauptversammlung ...

