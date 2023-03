Filderstadt (ots) -Ein Retter am Seil in luftiger Höhe, der Hubschrauber mit kreisenden Rotorblättern weit über ihm, der Winden Operator auf der Kufe: Mit diesem Bildmotiv hat die DRF Luftrettung den diesjährigen "Photo of the Year Award" des Windenherstellers Collins Aerospace/Goodrich gewonnen.Aus rund 500 Einreichungen wurde das Foto der DRF Luftrettung von der Jury von Collins Aerospace/Goodrich anlässlich der internationalen Windenkonferenz in Atlanta, USA, ausgewählt. Das Foto ist im vergangen Jahr im Rahmen einer Windenrettungsübung der Freiburger Station der DRF Luftrettung entstanden. "Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung. Sie ist auch eine Wertschätzung unserer Arbeit an den vier Windenstandorten in Deutschland. Gerade bei der Windenrettung in unwegsamem Gelände oder über Wasser muss jeder Handgriff sitzen. Meine Kollegen leisten großartige Arbeit, um Menschen in Not zu helfen", erklärt Sebastian Schneider, Ausbildungsleiter Winde bei der DRF Luftrettung. "Das Bild der DRF Luftrettung zeigt eindrucksvoll alles, was den Windenbetrieb ausmacht", so Nick Demogines, Associate Director of Business Development bei Collins Aerospace bei der Verleihung. "Auch wenn wir weltweit mehr als 6.500 Winden im Betrieb haben, fehlten uns bislang Bilder im Einsatz. Wir sind beeindruckt über die Vielzahl der tollen Einreichungen".Internationaler Austausch rund um den WindenbetriebDie Auszeichnung wurde im Rahmen der Hoist Conference von Collins Aerospace/Goodrich verliehen, bei der sich am 5. und 6. März in Atlanta, USA, rund 160 Windenspezialisten aus der ganzen Welt versammelten. Den Austausch auf europäischer Ebene fortzusetzen, ist im Herbst bei der DRF Luftrettung möglich: Vom 6. bis 7. September wird das 3. HHO-Symposium am Operation Center der DRF Luftrettung stattfinden. Mehr Informationen unter https://www.drf-luftrettung.de/8/de/hho-symposium-2023Über die DRF LuftrettungDie DRF Luftrettung mit Sitz in Filderstadt ist eine der größten Luftrettungsorganisationen Europas. An 29 Stationen in Deutschland leistet die gemeinnützige Organisation Einsätze in der Notfallrettung und führt Verlegungsflüge von kritisch kranken oder verletzten Personen zwischen Kliniken durch. An elf dieser Stationen sind die Crews rund um die Uhr einsatzbereit, an vier Standorten kommen Hubschrauber mit Rettungswinde zum Einsatz. Darüber hinaus holt die DRF Luftrettung mit eigenen Ambulanzflugzeugen Patientinnen und Patienten aus dem Ausland zurück. Insgesamt leistete die DRF Luftrettung 39.308 Einsätze im Jahr 2022.Mehr Informationen unter www.drf-luftrettung.dePressekontakt:DRF LuftrettungRita-Maiburg-Straße 2D-70794 Filderstadtpresse@drf-luftrettung.deEva BaumannT +4915140655021eva.baumann@drf-luftrettung.deOriginal-Content von: DRF Luftrettung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60539/5459496