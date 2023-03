Hier geht's direkt zum neuen Megatrend-Depot: https://bit.ly/3ylN0vn Jetzt 30 Prozent Frühbucher-Rabatt sichern! Spätestens seit dem Aufkommen der KI-Chatsoftware ChatGPT ist das Thema künstliche Intelligenz wieder in aller Munde. Dabei ist das Thema nicht neu, wie Dr. Dennis Riedl, Chefredakteur des Megatrend-Depots, im Gespräch mit wallstreet:online erklärt. Inzwischen sei das Thema für Anleger von einer echten Renditechance zum Hype verkommen. Denn sobald die Bewertungen in der Branche zu hoch steigen, würden Aktien wieder abverkauft, erklärt Trendforscher Riedl. "Jeder Megatrend hat seine Zeit." Egal ob Blockchain, Internet der Dinge oder 3D-Drucker. Es gibt eine Vielzahl von Megatrends, die verschiedene Phasen durchlaufen. Wie Anleger jetzt schon in die Megatrends von morgen investieren und in welchen Sektoren Riedl den nächsten Boom erwartet, sehen Sie im Video!