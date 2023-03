Frequentis AG gewinnt gemeinsam mit der norwegische Luftrettung Avinor den "Overall Excellence" Air Traffic Management Award. Frequentis und Avinor waren auch Zweitplatzierte beim Nachhaltigkeits-Award für die signifikante Reduktion von CO2-Emissionen am Flughafen Oslo durch kontinuierlichen Steig- und Sinkflug. Die Awards, in Kooperation mit dem ATM Magazine und CANSO, wurden dieses Jahr auf der Airspace World in Genf verliehen. Avinor, die norwegische Flugsicherung und Betreibergesellschaft von Flughäfen, hat an einem Projekt gearbeitet, das die Sicherheit für die Flugrettung und Drohnenbetreiber in Norwegen durch das Teilen von Daten erhöhen soll. Eine zentrale Herausforderung war das Teilen der Informationen über geplante und aktive Drohnenflüge mit ...

