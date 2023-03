Heute im gabb: Um 13:00 liegt der ATX TR mit -0.97 Prozent im Minus bei 7436 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 12.72% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +1.63% auf 31.1 Euro, dahinter Addiko Bank mit +1.25% auf 14.225 Euro und Amag mit +0.94% auf 37.75 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15580 ( -0.47%, Ultimo 2022: 13923, 11.90% ytd). - News zu A1 Group, Voquz, Flughafen Wien, Addiko, Research zu Andritz, AT&S, Porr, Erste Group ...- voestalpine führt in der Formkurve und bleibt in der Eigensicht im ATXFive - Nachlese: ATX-Komitee und ein Call to Action von Gregor Rosinger- Kurze zu Lenzing und voestalpine- Unser Robot sagt: Zumtobel, Kapsch TrafficCom, Semperit und weitere Aktien auffällig; Stephan Sielaff führt im CEO-Ranking- Reingehört bei Zumtobel- ...

