FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von BMW haben am Donnerstag nur kurz positiv auf den Dividendenvorschlag für 2022 reagiert. Nach Bewertung der Geschäftszahlen rutschten die Papiere der Münchner dann um 2,7 Prozent ins Minus auf 98,27 Euro ab. Am Morgen hatten sie bei 103,70 Euro noch einen weiteren Höchststand seit Ende 2015 erreicht und dabei 2023 mit 24 Prozent im Plus gelegen./ag/mis