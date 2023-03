DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:00 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.988,00 -0,2% +3,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.175,00 -0,4% +10,5% Euro-Stoxx-50 4.275,07 -0,3% +12,7% Stoxx-50 3.887,65 -0,3% +6,5% DAX 15.582,68 -0,3% +11,9% FTSE 7.886,13 -0,6% +6,4% CAC 7.304,72 -0,3% +12,8% Nikkei-225 28.623,15 +0,6% +9,7% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 131,45 -0,23

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,73 76,66 +0,1% +0,07 -4,7% Brent/ICE 82,88 82,66 +0,3% +0,22 -2,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 41,81 42,34 -1,3% -0,53 -45,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.818,75 1.814,00 +0,3% +4,75 -0,3% Silber (Spot) 20,12 20,08 +0,2% +0,04 -16,1% Platin (Spot) 949,93 940,95 +1,0% +8,98 -11,1% Kupfer-Future 4,04 4,04 -0,1% -0,01 +5,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise zeigen sich nach den jüngsten kräftigen Abgaben stabilisiert. Die Befürchtungen in Bezug auf die wirtschaftlichen Auswirkungen steigender Zinssätze würden einen überraschenden Rückgang der US-Rohöllagerbestände und Hoffnungen auf die chinesische Nachfrage in den Hintergrund drängen, heißt es.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit leichten Abgaben dürfte die Wall Street am Donnerstag in den Handel starten. Die Bereitschaft der US-Notenbank zu stärkeren Zinsanhebungen, wie von Fed-Chairman Jerome Powell in dieser Woche bekräftigt, sorgt weiter für Zurückhaltung bei den Investoren. Zumal ganz besonders auf die Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt hingewiesen wurde. Daher sind die Blicke bereits auf die offiziellen Arbeitsmarktdaten für Februar am Freitag gerichtet. Zuvor könnten die wöchentlichen Erstanträge, die vorbörslich auf der Agenda stehen, eine erste Indikation liefern. Bei den Einzelwerten knicken Silvergate Capital um 47 Prozent ein, nachdem die im Geschäft mit Kryptowährungen tätige Bank mitgeteilt hatte, den Geschäftsbetrieb einzustellen als Reaktion auf einen Run auf die Kundeneinlagen. Die Holdinggesellschaft Silvergate Capital teilte mit, dass der Liquidationsplan die vollständige Rückzahlung aller Einlagen vorsehe.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 195.000 zuvor: 190.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Leichter - "Die meisten an der Börse warten bereits auf den am Freitag fälligen US-Arbeitsmarktbericht", so Thomas Altmann von QC Partners. Er könnte eine Vorentscheidung liefern, ob die US-Notenbank die Zinsen bei ihrer nächsten Sitzung erneut lediglich um 25 oder wieder um 50 Basispunkte erhöht. "Der DAX ist und bleibt im Moment erstaunlich robust gegen schlechte Nachrichten", sagt Altmann weiter. LEG Immobilien sacken um 11,7 Prozent ab - abgestraft werden sie für die Streichung der Dividende. Die komplette Streichung der Dividende kommt für Berenberg überraschend. Die Analysten sprechen von einem negativen Signal, auch wenn man die dahinter stehende Absicht verstehe, die Verschuldung abzubauen. Vonovia fallen um 4,4 Prozent, Aroundtown um 5,5 und TAG Immobilien um 5,2 Prozent. Die Aktien von Außenwerber und Ströer-Konkurrent JC Decaux setzen ihre Talfahrt in Paris fort und bauen ihr Minus auf 14,8 Prozent aus. Hier belastet ein schwächerer Ausblick als erwartet. Für die Aktie der Credit Suisse geht es um 5,5 Prozent nach unten. "Einen Geschäftsbericht zu verschieben, kommt nie gut an", sagt ein Händler. Dies sorge für Unsicherheit bei Investoren. Die US-Aufsicht SEC hat von der Bank Details zu ihrer Cashflow-Berechnung 2019 und 2020 gefordert. Deutsche Post legen nach Zahlen und Ausblick um 0,9 Prozent zu, mit Spannung wird weiter auf das Ergebnis der Urabstimmung gewartet. Hannover Rück fallen um 1,5 Prozent. Der Wirbelsturm "Ian" hat den Versicherungskonzern 322 Millionen Euro gekostet und damit deutlich mehr als die ursprünglich angenommenen 276 Millionen. SMA Solar steigen nach überraschend guten Zahlen um 4,6 Prozent. Klöckner & Co geben nach ihren Zahlen 3,8 Prozent ab.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7:50 Uhr Mi, 17:08 Uhr % YTD EUR/USD 1,0572 +0,3% 1,0552 1,0560 -1,2% EUR/JPY 144,06 -0,5% 144,16 144,46 +2,6% EUR/CHF 0,9912 -0,1% 0,9918 0,9924 +0,2% EUR/GBP 0,8892 -0,1% 0,8898 0,8917 +0,5% USD/JPY 136,28 -0,7% 136,65 136,81 +3,9% GBP/USD 1,1889 +0,4% 1,1860 1,1843 -1,7% USD/CNH (Offshore) 6,9709 +0,0% 6,9797 6,9569 +0,6% Bitcoin BTC/USD 21.663,86 -0,7% 21.703,20 22.187,32 +30,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Mit Abgaben zeigt sich der Dollar. Der Dollar-Index büßt 0,4 Prozent ein. Der Dollar-Index bleibe nahe einem 14-Wochen-Hoch, nachdem Fed-Chairman Jerome Powell weitere Zinserhöhungen angekündigt habe, so die Analysten von UniCredit Research. Aber er habe sich vorerst stabilisiert, da die Marktteilnehmer die wichtigen monatlichen US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag abwarten würden.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Die ostasiatischen Aktienmärkte schlossen sich damit der Wall Street an, wo der zweite Auftritt von US-Notenbankchef Powell vor dem US-Kongress für keine stärkeren Bewegungen mehr sorgte. Powell wiederholte im wesentlichen seine Aussagen vom Vortag und betonte, dass die Fed datenbasiert agieren werde und dass noch keine Entscheidung gefallen sei, ob der für den 22. März erwartete Zinsschritt nach oben ein kleiner oder ein großer sein wird. Zugleich dürften die am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten für Februar für etwas Zurückhaltung gesorgt haben. Sie gelten als einer der wichtigsten Gradmesser für die US-Notenbank zur Einschätzung der wirtschaftlichen Stärke und Preisentwicklung. Der Nikkei-Index in Tokio erreichte das höchste Niveau seit August 2022. Daran dass die japanische Wirtschaft im vierten Quartal 2022 aufgrund einer schwächeren Inlandsnachfrage langsamer als ursprünglich geschätzt gewachsen ist, störten sich die Akteure nicht. Die Daten gelten aber auch als rückgerichtet bzw. überholt. An den chinesischen Börsen war die Tendenz knapp behauptet. Neue Preisdaten aus China sorgten dort für keine großen Bewegungen, auch weil sie unterschiedlich interpretiert wurden. Einerseits werfe dies einen Schatten auf die Stärke der wirtschaftlichen Erholung, andererseits eröffne es der chinesischen Notenbank Spielraum für eine weitere Lockerung ihrer Geldpolitik, hieß es.

CREDIT

Die Risikoaufschläge gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen ziehen am Donnerstag etwas an. "Die weiter steigenden kurzfristigen Zinsen drücken auf die Stimmung", so ein Marktteilnehmer. Die Gefahr bestehe, dass die Notenbanken die Leitzinsen zu stark erhöhten. Eine Rezession wäre dann eher aufgeschoben als aufgehoben.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

DEUTSCHE POST

Chef Frank Appel sieht "keinen weiteren Spielraum" für ein höheres Angebot von Seiten des Konzerns im Tarifstreit mit der Gewerkschaft Verdi. Er wäre "nicht überrascht", wenn die Gewerkschaftsmitglieder sich mehrheitlich gegen das Angebot aussprechen würden, das auf dem Tisch liegt, und "für Streik votieren", sagte Appel in der Investorenkonferenz. Der Konzern sei "auf alle Szenarien vorbereitet".

COVESTRO

Um die wachsende Nachfrage nach Polycarbonat-Spezialfolien in Asien zu bedienen, erweitert Covestro seine Produktionskapazitäten im Industriepark Map Ta Phut in Thailand. Für eine höhere zweistellige Millionen-Euro-Summe werden neue Extrusionslinien aufgebaut. Die Inbetriebnahme ist für Anfang 2025 geplant.

DRÄGERWERK

zahlt den Aktionären trotz eines hohen Verlusts für das vergangene Jahr eine stabile Dividende. Anteilseigner sollen 0,13 Euro je Stammaktie und 0,19 Euro je Vorzugsaktie erhalten. Die Aktionäre müssen auf der Hauptversammlung am 5. Mai der geplanten Ausschüttung noch zustimmen.

HANNOVER RÜCK

beteiligt ihre Aktionäre an dem Gewinnanstieg im vergangenen Jahr. Die Dividende soll auf insgesamt 6,00 Euro von 5,75 Euro im Vorjahr steigen. Der Rückversicherer bestätigte zudem seine kürzlich ausgegebene Prognose für das laufende Jahr.

HANNOVER RÜCK

hat eine erste Schätzung für die auf die Branche und den Konzern entfallenen Belastungen aus dem Erdbeben in der Türkei und Syrien abgegeben. So rechnet der Rückversicherer mit einem versicherten Gesamtschaden von 3,5 bis 4 Milliarden Euro, wie Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz in der Bilanzpressekonferenz des DAX-Unternehmens sagte. Auf die Hannover Rück entfielen rund 200 Millionen Euro, ergänzte der für die Schaden-Rückversicherung zuständige Vorstand Michael Pickel.

HELABA

hat im vergangenen Jahr dank eines deutlichen Ertragswachstums vor Steuern mehr verdient. Für das Gesamtjahr 2023 zeigt sich der Vorstand optimistisch.

HUGO BOSS

Nach einem Rekordumsatz im abgelaufenen Jahr rechnet Hugo Boss für 2023 mit weiterem Wachstum, das wahrscheinlich profitabel ausfallen wird. Während die Einnahmen im mittleren einstelligen Prozentbereich steigen sollen, wird der operative Gewinn zwischen 350 und 375 Millionen Euro erwartet, das wären 5 bis 12 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Modeunternehmen in Metzingen mitteilte.

NORDEX

ist im vergangenen Jahr auf EBITDA-Basis in die roten Zahlen gerutscht. Der EBITDA-Verlust belief sich nach vorläufigen Berechnungen auf 244 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte Nordex noch einen EBITDA-Gewinn von 53 Millionen Euro erwirtschaftet. Entsprechend rutschte die EBITDA-Marge auf minus 4,3 Prozent (Vorjahr: plus 1,0 Prozent) ab.

MANZ

ist im vergangenen Jahr robust gewachsen und hat den operativen Verlust deutlich eingegrenzt. Im laufenden Jahr will das Unternehmen weiter wachsen und eine positive operative Marge erwirtschaften. Im vergangenen Jahr sei das Geschäft nach dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine, den Unterbrechungen in den Lieferketten und der Verzögerung eines Großprojekts des Kunden Britishvolt belastet worden.

MLP

hat seine Gesamterlöse im vergangenen Jahr trotz widriger Rahmenbedingungen gesteigert und ein EBIT am unteren Ende des Zielkorridors erwirtschaftet. Die Gesamterlöse legten 2022 auf 949,1 (Vorjahr: 934,5) Millionen Euro zu. Das EBIT verringerte sich zwar um 22 Prozent auf 75,6 Millionen Euro, lag damit aber im Rahmen der auf 75 bis 85 Millionen Euro lautenden Prognosespanne. Der Konzernüberschuss fiel auf 48,6 (62,8) Millionen Euro.

RHEINMETALL

entwickelt mit einem Partner aus Usbekistan ein Zylinderkurbelgehäuse. Wie der Konzern mitteilte, wurde bereits ein erster Auftrag mit einem Wert im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erteilt.

SILTRONIC

ist verhalten in das Jahr 2023 gestartet. Der MDAX-Konzern erwartet nach eigenen Angaben aufgrund von Bestandskorrekturen bei Chipherstellern und deren Kunden für die nächsten Quartale eine vorübergehende Marktschwäche. Für das erste Halbjahr hätten mehrere Kunden Liefermengen verschoben, so dass sich die monatliche Absatzmenge im Laufe des ersten Quartals deutlich reduziert habe.

ASTRAZENECA

hat mit seinem monoklonalen Antikörper Durvalumab einen Erfolg in einer klinischen Phase-3-Studie erzielt.

CREDIT SUISSE

kommt nicht zur Ruhe. Die Schweizer verschieben nun die für diesen Donnerstag geplante Veröffentlichung ihres Geschäftsberichtes 2022. Zur Begründung nannte die Bank eine telefonische Nachfrage der US-Börsenaufsicht SEC am Vorabend.

ENEL

verkauft seine rumänischen Aktivitäten an das griechische Unternehmen Public Power Corp SA für 1,26 Milliarden Euro. Dies ist Teil des Veräußerungsplans für den Zeitraum 2023 bis 2025. Die Transaktion werde kumulativ einen negativen Effekt von rund 1,4 Milliarden Euro auf den Nettogewinn der Gruppe und einen positiven Effekt von rund 1,7 Milliarden Euro auf die Nettoverschuldung haben.

EDF

erwägt offenbar die Optionen für ihre italienische Tochtergesellschaft Edison SpA. Das Unternehmen könne dabei mit 7 bis 9 Milliarden Euro bewertet werden, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf ungenannte Quellen. Der französische Energieriese steht demnach in Kontakt mit potenziellen Beratern. Auch der Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an Edison sei eine der Optionen, die geprüft werden.

GM

Chefin Mary Barra wollte 2023 zum Jahr des Durchbruchs für die Elektrofahrzeugoffensive des Unternehmens machen. Doch der Start verläuft schleppend. Der Autohersteller aus Detroit hat mit der langsamer als erwartet verlaufenden Markteinführung zweier hochkarätiger Elektrofahrzeuge, dem GMC Hummer EV und dem Cadillac Lyriq, zu kämpfen, berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

HSBC

Neue Bilanzierungsvorschriften für den Ansatz von Versicherungsverträgen haben auch Auswirkungen bei der britischen Bank HSBC. Wie das Kreditinstitut mitteilte, fällt der Ausblick für das Nettozinseinkommen im laufenden Jahr unter dem Standard IFRS 17 niedriger aus. Allerdings ändere sich nur der Zeitpunkt der Berücksichtigung.

QIAGEN

ist eine strategische Partnerschaft mit dem Pharmaunternehmen Servier eingegangen. Die Partner entwickeln ein Begleitdiagnostikum für Tibsovo, einem Mittel zur Behandlung von Blutkrebs.

SILVERGATE CAPITAL

Die Krypto-Kernschmelze hat ihr erstes großes Opfer im regulären Finanzsystem gefordert: Die Bank Silvergate Capital wird abgewickelt und alle Einlagen bei ihr werden ausgezahlt. Zur Begründung führte die Bank den Ansturm ihrer Kunden an, der sie gezwungen hatte, Vermögenswerte mit einem hohen Verlust zu verkaufen, um Abhebungen im Wert von Milliarden von Dollar zu decken.

SOCIETE GENERALE

Der künftige Chef der Großbank stellt seine Mannschaft zusammen. Wie die Bank mitteilte, hat Slawomir Krupa dem Verwaltungsrat eine neue Management-Struktur und sein Team vorgestellt.

VOESTALPINE

hat den bisher größten Einzelauftrag über rund 237 Millionen Euro für Design, Lieferung und Service von Weichen, Antrieben und Schienenauszügen für das neue Hochgeschwindigkeitsnetz in Großbritannien erhalten. Zudem beliefert die Voestalpine weitere internationale Großprojekte mit Schienen, Hochgeschwindigkeitsweichen und Signaltechnik. In Summe beträgt das Auftragsvolumen rund 600 Millionen Euro.

BAIDU

Eine Woche vor dem Start des ChatGPT-Konkurrenzangebots von Baidu am 16. März kämpfen Mitarbeiter von Chinas größtem Suchmaschinenbetreiber offenbar mit der Einhaltung des Termins. An der Entwicklung des Chatbots mit künstlicher Intelligenz, der den Namen Ernie Bot trägt, haben Hunderte von Mitarbeitern rund um die Uhr gearbeitet, wie mit dem Projekt vertraute Personen sagten. Andere Teams wurden gebeten, ihre Mitarbeiter und ihre leistungsstarken Computerchips zur Verfügung zu stellen, die chinesische Unternehmen aufgrund der US-Sanktionen nicht mehr kaufen können.

