Google One erweitert sein Angebot und steckt den VPN-Dienst in alle Abopakete, aber zunächst nur in den USA. Dort geht Google noch weiter und durchsucht das Darkweb nach den Daten der Kund:innen. Google bohrt den Abodienst One auf und inkludiert nun VPN in alle Pakete. Sie starten weiterhin mit 100 Gigabyte Speicherplatz für 1,99 Euro. Für rund drei Euro gibt es 200 Gigabyte und für zehn Euro zwei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...