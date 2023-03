Mladá Boleslav (ots) -› Livestream der Veranstaltung beginnt am 16. März um 10:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf dem Škoda Storyboard (https://www.skoda-storyboard.com/en/) und allen Social Media-Kanälen des Unternehmens› Škoda Auto präsentiert Finanzzahlen für das Jahr 2022, ordnet die Ergebnisse ein und gibt einen Ausblick auf kommende Pläne und VorhabenŠkoda Auto überträgt seine diesjährige Jahrespressekonferenz am Donnerstag, 16. März ab 10:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit live im Internet. Der Stream wird auf der Website der Škoda Auto Jahrespressekonferenz (https://www.skoda-apc.com/), auf dem Škoda Storyboard (https://www.skoda-storyboard.com/en/) sowie auf den Social Media-Kanälen des Unternehmens zu sehen sein. Der Automobilhersteller präsentiert die Finanzzahlen für das Jahr 2022 und ordnet die Ergebnisse ein. Außerdem informiert Škoda Auto über aktuelle Entwicklungen sowie kommende Pläne und Vorhaben.Die Jahrespressekonferenz von Škoda Auto wird auf der Website der Škoda Auto Jahrespressekonferenz (https://www.skoda-apc.com/) und dem Škoda Storyboard (https://www.skoda-storyboard.com/en/) übertragen, außerdem lässt sich die Veranstaltung auf den Social Media-Kanälen des Automobilherstellers verfolgen. Weiterhin haben Medien die Möglichkeit, den Livestream per Embed Code (https://ppv.livebox.cz/apc_en/player) auf ihren eigenen Kanälen einzubinden.Im Anschluss an die Vorstellung und Einordnung der Finanzzahlen ist für Medienvertreter eine Fragerunde mit Vorstandsmitgliedern geplant.Die Fragen können vorab an die E-Mail-Adresse media@skoda-auto.cz geschickt oder vor Ort per Slido (https://app.sli.do/event/muU9AULpMMZAjqepSrC46F) an die Podiumsteilnehmer gerichtet werden.Termin: Donnerstag, 16. März ab 10:00 Uhr mitteleuropäischer ZeitLivestream:Website der Škoda Auto Jahrespressekonferenz: https://www.skoda-apc.comŠkoda Storyboard: https://www.skoda-storyboard.com/enTwitter: https://twitter.com/skodaautonewsKlaus Zellmers LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/klaus-zellmer-441b5b1b8Škoda Auto LinkedIn: https://cz.linkedin.com/company/skoda-autoYouTube: https://www.youtube.com/watch?v=CdC0ACXiVlkEmbed code: https://ppv.livebox.cz/apc_en/playerPressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5459576