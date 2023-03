DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Villeroy de Galhau: Sprint bei EZB-Zinserhöhungen ist vorbei

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Zinsen nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau künftig weniger stark als bisher anheben. Villeroy de Galhau sagte im Finanzausschuss des Parlaments: "Nach dem im Juli 2022 begonnenen Sprint der geldpolitischen Normalisierung treten wir nun in eine Phase ein, die eher einem Langstreckenlauf ähnelt." Diese Phase werde länger, aber mit Blick auf das Tempo "langsamer" und "pragmatischer" sein.

Visco kritisiert Aussagen zu künftigen EZB-Zinserhöhungen

EZB-Ratsmitglied Ignazio Visco hat Aussagen anderer Ratsmitglieder zu künftigen Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) kritisiert. Der Italiener sagte laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg: "Die Unsicherheit ist so groß, dass der EZB-Rat beschlossen hat, von Sitzung zu Sitzung zu entscheiden." Auch habe man bewusst auf eine Forward Guidance verzichtet. "Deshalb begrüße ich Statements meiner Kollegen über künftige und anhaltende Zinserhöhungen nicht."

Morgan Stanley: EZB signalisiert 50 Basispunkte für Mai

Die Analysten von Morgan Stanley erwarten, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsen in der nächsten Woche wie im Februar angekündigt um 50 Basispunkte erhöhen und für Mai einen Schritt in gleicher Größenordnung signalisieren wird. "Unsere neue Prognose beinhaltetet eine Terminal Rate von 4,00 Prozent, mit weiteren 50 Basispunkten im Mai und zwei Anhebungen um 25 Basispunkte im Juni und Juli", schreiben sie in ihrem Ausblick auf die Ratssitzung am 15./16. März. Neue Ankündigungen zum Abbau der APP-Anleihebestände und TLTROs werden nicht erwartet.

UBS: EZB hebt Einlagensatz bis auf 3,75 Prozent an

Die Analysten der UBS haben ihre Zinsprognose für die Europäische Zentralbank (EZB) angehoben. Nach dem unerwarteten Anstieg der Kerninflation im Februar und "hawkishen" Kommentaren von EZB-Offiziellen erwarten sie nunmehr, dass die EZB ihren Einlagenzins bis auf 3,75 (bisher: 3,25) Prozent anheben wird. Sie halten nun auch einen Zinsschritt von 50 Basispunkten im Mai für möglich. "Am 16. März dürfte der Fokus auf den neuen Projektionen und dem Zinsausblick für Mai liegen", schreiben sie in ihrem Ausblick auf die Ratssitzung in der nächsten Woche.

Allianz: Abbau von TLTRO-Liquidität wird Kreditvergabe dämpfen

Das Fälligwerden von langfristigen und gezielten Refinanzierungsgeschäften (TLTRO) wird nach Einschätzung von Volkswirten der Allianz in diesem Jahr deutliche Auswirkungen auf Kreditvergabe und Kapitalmärkte haben. Einerseits werde die Verringerung der Überschussliquidität die Marktliquidität durch die Freigabe von Sicherheiten erhöhen. Andererseits dürfte die Abschaffung dieser billigen Finanzierungsquelle für Banken den Rückgang des Unternehmenskreditwachstums (Jahresrate) um durchschnittlich 1,4 Prozentpunkte verstärken, schreiben sie in einem Kommentar.

Habeck betont "gute Fortschritte" bei Erneuerung der Energieversorgung

Trotz großer Herausforderungen sieht Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) "gute Fortschritte" bei der Erneuerung der Energieversorgung und der Erneuerung der industriellen Wertschöpfung in Deutschland. "Beim Ausbau von Wind- und Solarenergie haben wir das Tal durchschritten, es geht wieder aufwärts", sagte Habeck bei der Vorstellung eines "Werkstattberichts" seines Ministeriums.

Kohlekraftwerke erzeugten 2022 über ein Drittel des Stroms in Deutschland

Ein Drittel des in Deutschland erzeugten und eingespeisten Stroms stammte im vergangenen Jahr aus Kohlekraftwerken. Im Vergleich zum Vorjahr wurde 8,4 Prozent mehr Kohlestrom eingespeist, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Jahr 2021 hatte der Anteil demnach bei gut 30 Prozent gelegen.

ZVEI: Elektro- und Digitalindustrie mit Zuwächsen im Januar

Die Auftragseingänge in der deutschen Elektro- und Digitalindustrie sind im Januar 2023 nach Angaben des Branchenverbandes ZVEI um 10,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. "Damit hat sich der nominale Bestellwert zu Jahresanfang um die gleiche Rate erhöht wie zuvor im Durchschnitt des Gesamtjahres 2022", sagte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann. "Unter Berücksichtigung des immer noch inflationären Umfelds fiel das reale Auftragsplus allerdings wesentlich moderater aus."

Berliner CDU und SPD beginnen mit Koalitionsverhandlungen

Dreieinhalb Wochen nach der Wiederholung der Berliner Abgeordnetenhauswahl haben CDU und SPD am Donnerstag ihre Koalitionsverhandlungen begonnen. Die Dachgruppen beider Parteien starteten am Vormittag in die Gespräche, wie ein SPD-Sprecher mitteilte. Die Verhandlungen sollen in rund drei Wochen bis zum 1. April abgeschlossen sein. Anschließend sollen dann die SPD-Mitglieder über den Koalitionsvertrag abstimmen. Das Ergebnis soll am 23. April vorliegen.

Frankreichs Senat stimmt für Kernpunkt der Rentenreform

In Frankreich rückt die Verabschiedung der von der Mehrheit der Franzosen abgelehnten Rentenreform näher. In der Nacht zum Donnerstag billigte der Senat den Kernpunkt der Reform, die Anhebung des Rentenalters von 62 auf 64 Jahre, mit 201 zu 115 Stimmen. Da die Regierungspartei nicht die absolute Mehrheit hat, war sie auf Stimmen der konservativen Republikaner angewiesen.

Georgien zieht Gesetz zu "ausländischen Agenten" nach massiven Protesten zurück

Nach massiven Protesten gegen ein geplantes Gesetz zu "ausländischen Agenten" hat Georgiens Regierungspartei angekündigt, das Vorhaben aufzugeben. "Als Regierungspartei, die für jedes Mitglied der Gesellschaft verantwortlich ist, haben wir entschieden, dieses von uns unterstützte Gesetz bedingungslos zurückzuziehen", erklärte die Partei Georgischer Traum auf ihrer Internetseite.

+++ Konjunkturdaten +++

Mexiko Verbraucherpreise Feb +0,56% (PROG: +0,61%) gg Vm

Mexiko Kernrate Verbraucherpreise Feb +0,61% (PROG: +0,66%) gg Vm

