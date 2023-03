Im Land führende und erfahrene neue Technologiepartner Managing Information Systems 3 Inc. ("MIS3") und The Honest Company (THC) werden es Pyramid ermöglichen, in Kanada ansässigen Organisationen entscheidende Daten und Analysetechnologien und -ressourcen bereitzustellen

Pyramid Analytics (Pyramid), ein zukunftsweisender Anbieter von Intelligence-Plattformen, setzt mit zwei wesentlichen strategischen Partnern in Kanada, nämlich MIS3 und The Honest Consultants (THC), beide in Toronto (Kanada) ansässige führende Berater im Bereich Analysetechnologie, seine globale Wachstumsstrategie weiter um.

Die strategischen Partnerschaftsvereinbarungen sind für Pyramid Analytics entscheidend, um die Reichweite seines Partnerprogramms im kanadischen Markt zu erweitern. Gleichermaßen hat Pyramid vor Kurzem bewährte Führungskräfte im Bereich Analysetechnologie eingestellt, darunter Vertriebsleiter Jason Whyte und Partner Director Steve Murthey, die die regionalen Geschäftsbetriebe in Kanada führen werden.

Eckpunkte der kanadischen Expansion von Pyramid

Pyramid schließt neue Partnerschaftsvereinbarungen mit MIS3 und The Honest Consultants (THC) ab, führende Beratungsgesellschaften im Bereich Analysetechnologie mit Sitz in Toronto, Kanada.

Partnerexpansion folgt Einstellung von wichtigen Führungskräften, wie Vertriebsleiter Jason Whyte und Partner Director Steve Murthey.

Pyramid ist Sponsor und Teilnehmer von zwei anstehenden Konferenzen in Toronto: CDAO Canada 2023 am 30. und 31. März und der 9. jährlich stattfindende Big Data Analytics Summit am 13. und 14. Juni.

"Pyramid Analytics ist hocherfreut, den Einstieg in den kanadischen Markt bekanntgeben zu dürfen", sagte Brian Mccormac, Senior Vice President of Global Sales. "Unsere neuen Partner, MIS3 und THC, erbringen Spitzenleistungen im Bereich Analytics, bieten einzigartige Werte und stellen den Erfolg unserer gemeinsamen Kunden an erster Stelle."

Whyte verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung im Vertrieb bei Unternehmen wie NetSuite, Epicor Software und BackBase. Murthey ist ein erfahrener SI-Partner-Director mit mehr als 25 Jahren Erfahrung und Kompetenzen in den Bereichen Partner-Management, Vorverkauf sowie Bereitstellung von Software und Services.

Mittelständische und große kanadische Unternehmen im oberen Marktsegment stehen in einem volatilen, ressourcenknappen Marktumfeld unter anhaltendem Druck, ihre Daten- und Analysekapazitäten zu modernisieren. Mit erfahrenen Führungskräften und starken strategischen Partnerschaften mit angesehenen Technologieberatern ist Pyramid gut aufgestellt, um kanadischen Unternehmen Analysetechnologien und -lösungen bereitzustellen, die sie auf das vorbereiten werden, was als Nächstes kommt.

Die Vereinbarungen mit MIS3 und THC sind Teil der umfassenderen Strategie von Pyramid, Channel-Partnerschaften durch komplementäre Technologieunternehmen, unabhängige Software-Anbieter (ISV), Beratungsfirmen, Value Added Reseller (VAR) und Systemintegratoren (SI) rasch zu erweitern.

Pyramids Einstieg in den kanadischen Markt steht im Einklang mit breiteren globalen Bemühungen, Organisationen bei der Optimierung der Entscheidungsfindung zu unterstützen, damit alle schnellere, intelligentere Entscheidungen treffen können.

Über Pyramid Analytics

Pyramid Analytics bietet Business Analytics der nächsten Generation. Die preisgekrönte Pyramid Decision Intelligence Platform ermöglicht Anwendern erweiterte, automatisierte und kollaborative Einblicke, die die Nutzung von Daten bei der Entscheidungsfindung vereinfachen und anleiten. Die Pyramid-Plattform ermöglicht direkten Zugriff auf alle Daten, geregelten Self-Service für jede Person und erfüllt alle Analytics-Anforderungen in einer No-Code-Umgebung. Sie vereint Data Preparation, Business Analytics und Data Science in einer reibungslosen Plattform, die jedem die Möglichkeit gibt, intelligente Entscheidungen zu treffen. Dies ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz für Business Intelligence und Analytik, von einfach bis anspruchsvoll. Demo vereinbaren.

Pyramid Analytics ist in Amsterdam eingetragen und hat regionale Hauptsitze in weltweiten Innovations- und Geschäftszentren, darunter London, New York City und Tel Aviv. Unser Team lebt auf der ganzen Welt, weil Geografie kein Hindernis für Talent und Möglichkeiten sein sollte. Zu den Investoren gehören H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital und Viola Growth. Weitere Informationen unter Pyramid Analytics.

