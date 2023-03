DJ BMW bekommt neuen Finanzvorstand - Mertl übernimmt von Peter

FRANKFURT (Dow Jones)--BMW-Finanzvorstand Nicolas Peter wird dieses Jahr nach über drei Jahrzehnten bei dem Münchener Premiumkonzern in den Ruhestand gehen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, übernimmt Walter Mertl den Posten nach der Hauptversammlung am 11. Mai. "Walter Mertl beweist seit mehr als zwei Jahrzehnten in unterschiedlichen Leitungsfunktionen des Finanz- und Vertriebsressorts der BMW Group seine hohe fachliche Expertise sowie Führungskompetenz", wird Aufsichtsratschef Norbert Reithofer in der Mitteilung zitiert.

Peter war seit dem Jahr 2017 Mitglied des Vorstandes. In dieser Zeit hat er maßgeblich die Strategie der BMW Group mit vorangetrieben sowie ihre Internationalisierung und die tiefgreifende Transformation des Unternehmens zu E-Mobilität und Digitalisierung begleitet.

Mertl gehört seit 1998 der BMW Group an. In den vergangenen Jahren leitete er den gesamten Bereich Konzerncontrolling der BMW Group.

