Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4034/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/16 geht es um eine börslich wilde Lenzing, generell hohe Vola am 9.3., dazu den Führungswechsel im Börsepeople-Ranking: Thomas Tschol hat ja den Wanderpokal an Gregor Rosinger übergeben und zweiterer sagt, wer seine Hörer:innen sind, stellt sein neues Werk vor und ein Give away dabei. Auch von Thomas Erath, Zumtobel, gibt es boersenradio-Reichweiten-Lob. Der Podcast erscheint heute etwas später, weil ich am Vormittag mit Gregor Schlierenzauer plaudern durfte, ...

