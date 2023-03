Foshan, China, 9. März 2023 (ots/PRNewswire) -Hiconics, eine Marke der Midea Industrial Technology für grüne Energie, stellte auf der ENEX, die am 8. März 2023 auf dem Messegelände in Kielce (Polen) stattfand, seine Energiespeicherprodukte der Serien MINERGY, HiEnergy und WISDOM für Privathaushalte vor. Auf der Messe wurden die dreiphasigen und einphasigen Lösungen der neuen Generation des HiEnergy Series Residential Energy Storage Systems von Hiconics erstmals im Ausland vorgestellt.Die neue Generation der HiEnergy Series ESS ist nicht nur bei den europäischen Nutzern sehr beliebt, sondern zeichnet sich auch durch einen hohen Wirkungsgrad und eine deutlich verbesserte Batteriesicherheit für einen sicheren Betrieb aus. Das neue Produkt, das über die "Legos" -Schnellverbindungstechnologie und die bahnbrechende Aerosol-Technologie des Akkus verfügt, kann das potenzielle Risiko, das durch herkömmliche Kabelverbindungen verursacht wird, vermeiden und Brände verhindern, um die Sicherheit der Haushaltsbenutzer erheblich zu verbessern. In Übereinstimmung mit IP65 kann das System im Freien installiert werden und arbeitet stabil in der extremen Umgebung mit einer Temperatur von -25 \u2103 bis 60 \u2103, um extreme Wetterbedingungen im Freien zu tolerieren und eine stabilere Stromversorgung der Haushalte zu gewährleisten.Zusätzlich zur neuen Generation der HiEnergy-Serie stellte Hiconics auch alle seine Produkte der MINERGY- und WISDOM-Serie aus. Die All-in-One-Lösung für die Produkte der MINERGY-Serie, die sich durch einen geringen Geräuschpegel und einen hohen Wirkungsgrad auszeichnet, und die Split-Lösung für die Produkte der WISDOM-Serie, die den Bedarf an Energiespeichern von 6,9-69 kWh durch verschiedene Anschlüsse wie Gleichstrom-, Wechselstrom- und Hybrid-Kupplungen deckt, können flexible Lösungen für die verschiedenen Stromanforderungen in Haushalten bieten.Auf der Grundlage der vielfältigen Produktlinien von Midea können die Energiespeicherprodukte von Hiconics gut mit den Konkurrenzprodukten von Midea, wie z. B. Klimaanlagen und Wärmepumpen, kombiniert werden, um einen umweltfreundlichen und energiesparenden Haushaltsanzug unter dem Markennamen "E-home" herzustellen und den Benutzern eine Umweltlösung aus einer Hand zu bieten. Unterstützt durch die große Stärke von Midea Industrial Technology im Bereich des globalen F&E-Netzwerks und des hierarchischen F&E-Systems wird Hiconics die technologische Verbesserung der mit grüner Energie verbundenen Industrien durch die kontinuierliche Entwicklung von Energiespeicherprodukten und -lösungen für Haushalte vorantreiben, um die Erfahrungen der Haushaltskunden bei der Nutzung optimaler, umweltfreundlicher und kohlenstoffarmer Energie zu verbessern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2029371/image_5023294_19864809.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hiconics-stellt-auf-der-enex-seine-neue-generation-von-energiespeichersystemen-der-serien-hienergy-und-wisdom-fur-privathaushalte-vor-301767940.htmlPressekontakt:Haichun Zhang,zhanghc69@midea.comOriginal-Content von: Midea Industrial Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100090411/100904061