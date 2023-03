Der Dax präsentiert sich unverändert in robuster Verfassung. Bisherige Korrekturbestrebungen ließ er mehr oder weniger unbeeindruckt an sich abtropfen. Doch die laufende Handelswoche hält noch die eine oder andere Klippe bereit, die es zu umschiffen gilt. Vor allem der US-Arbeitsmarktbericht für Februar, der am morgigen Freitag (10.03.) veröffentlicht wird, könnte den Aktienmärkten noch einmal frische Impulse liefern; in jedwede Richtung. Aus charttechnischer ...

