Berlin (ots) -Die heute vom Bundesgesundheitsministerium vorgestellte Digitalisierungsstrategie für das Gesundheitswesen und die Pflege kommentiert Dr. Carola Reimann, Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, wie folgt:"Die Digitalisierung ist der Generalschlüssel zu mehr Qualität und Wirtschaftlichkeit in der Gesundheitsversorgung. Und der Zentralschalter zur Beschleunigung heißt Opt-Out. Darin sind wir uns mit dem Gesundheitsminister einig. Wir unterstützen daher die angekündigte Digitalstrategie und ihre Ziele, auch dass der Datenschutz grundsätzlich effizienter gestaltet werden soll. Der digitale Wandel, der von den Menschen in vielen Lebensbereichen immer stärker eingefordert wird, muss auch im deutschen Gesundheitswesen endlich ankommen, medizinischer Fortschritt und Datenschutz dürfen hier keinen Widerspruch darstellen. Zur besseren Nutzung von Daten gibt es übrigens auch von den Krankenkassen sinnvolle Weiterentwicklungsvorschläge zum Vorteil von Patientinnen und Patienten sowie Versicherten. Diese Chance sollte bei den angekündigten Gesetzen genutzt werden."