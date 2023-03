Leipzig (ots) -Treppe statt Fahrstuhl, Öffis statt Auto, Tanzen statt Couching: Die Macher bei MDR SPUTNIK bringen die Jugend in Bewegung - dem Klima zuliebe! "Lauf mit MDR SPUTNIK um die Welt, weil's dem Klima gefällt" heißt es ab 13. März. Dann gilt es, Schritte zu zählen, die Zahl bei MDR SPUTNIK einzureichen und gemeinsam einen Fußmarsch von knapp 30.000 Kilometern zu bewältigen.Ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Familie oder Freunden: Wer verzichtet für das Klima auf Fahrten im Auto, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren? MDR SPUTNIK ruft seine Hörerinnen und Hörer auf, vom 13. März bis zum 14. April möglichst viele Wege zu Fuß zurückzulegen. Es wird ein Kampf gegen die Bequemlichkeit und Zeit: Innerhalb von knapp fünf Wochen wollen die SPUTNIK-Moderatoren Vani, Tobi, Natali und Simon mit den Hörerinnen und Hörern virtuell die Welt umrunden. Das ist ein Fußmarsch von immerhin knapp 30.000 Kilometern. Ohne die Unterstützung der SPUTNIK-Community ist das nicht zu schaffen!Alle Laufwilligen können ihre gesammelten Schritte von der Handy- bzw. Smartwatch-App per Online-Formular übertragen. Die junge Welle des MDR rechnet die Schritte der gesamten Community in Kilometer um. Der aktuelle Kilometerstand ist jederzeit auf sputnik.de abrufbar und wird in den sozialen Kanälen bei Facebook, Instagram und TikTok verkündet.MDR SPUTNIK begleitet die Aktion im Radio und online mit viel Wissenswertem rund um eine nachhaltige und sportliche Lebensweise. So erzählen Stars wie Nina Chuba oder David Guetta über ihre Lauf- und Sportgewohnheiten, on air-Teilnehmende gewähren Einblicke in ihre "Fußwege", und es wird der Beruf mit den meisten Kilometern gesucht.www.sputnik.dePressekontakt:MDR, Presse und Information, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail: presse@mdr.de,Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5459679