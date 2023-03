Der Dow Jones knüpfte gestern an seine Verluste des Vortages an. Die Abwärtsdynamik hat jedoch stark nachgelassen. Diesmal verbuchte er nur ein kleines Minus von 0,2 Prozent. Am Dienstag verlor er noch 1,7 Prozent. Bei den Einzelthemen geht es heute um Bitcoin, Silvergate Capital, Salesforce, Nvidia, ...