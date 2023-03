Die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2023 wird vom 12. bis 28. Mai in Tampere, Finnland, und Riga, Lettland, ausgetragen. Finnland und Lettland werden das Turnier gemeinsam ausrichten. Die Gruppe A spielt in Tampere und die Gruppe B in Riga.

Die Schweiz wird in Gruppe B spielen, also in Riga, Lettland. Sie treten gegen Lettland, Kanada, die Slowakei, Slowenien, Kasachstan, Norwegen und Tschechien an, die ebenfalls in dieser Gruppe sind. Die Viertelfinale finden in Tampere und Riga statt. Der Austragungsort hängt von den Ergebnissen der Mannschaften in der Vorrunde ab. Halbfinale und Finale werden in Tampere ausgetragen.

Tickets für Einzelspiele sind jetzt erhältlich und können noch für alle Spiele und in allen Preiskategorien erworben werden. Seien Sie aber schnell, sonst verpassen Sie die Chance, Ihre Nationalmannschaft in Aktion zu erleben.

Die Schweiz startet gegen Slowenien in die Meisterschaft.

Die Preise für Tickets für Einzelspiele der Schweiz beginnen bei 49 €. Alle Besucher ab 7 Jahren benötigen eine Eintrittskarte. Kinder im Alter von 6 Jahren und jünger können das Spiel in Begleitung eines Erwachsenen ohne Eintrittskarte und ohne einen eigenen Sitzplatz besuchen.

Die Schweiz beginnt ihr Turnier gegen Slowenien am Samstag, den 13. Mai um 12:20 Uhr. Der Startpreis für Tickets für dieses Spiel beträgt 49 €.

Die Preise beinhalten nicht die Gebühren des Ticketanbieters.

Die Schweiz hat bei den IIHF Eishockey-Weltmeisterschaften bisher drei Silber- und sechs Bronzemedaillen gewonnen. Seit 2018 haben sie es leider nicht mehr ins Finale geschafft und ihre Fans mit einer Medaille erfreut. Im letzten Jahr beendete die Schweiz das Turnier nach einer Niederlage im Viertelfinale auf Rang fünf. Werden sie in diesem Jahr weiter kommen?

Unterstützen Sie Ihr Team vor Ort und erleben Sie die fesselnde Atmosphäre von Eishockey auf höchstem Niveau!

Die Spiele der Schweiz in Gruppe B, Riga, Lettland

13.05. Schweiz Slowenien

14.05. Norwegen Schweiz

16.05. Schweiz Kasachstan

18.05. Schweiz Slowakei

20.05. Kanada Schweiz

21.05. Tschechische Republik Schweiz

23.05. Schweiz Lettland

