Quantive erweitert seine Beratungsleistungen, um Unternehmen eine Lösung für die Umsetzung strategische Agilität zu bieten

Quantive, die führende digitale Plattform für Strategieplanung und -umsetzung basierend auf der OKR-Management-Methodik (Objectives and Key Results), hat AuxinOKR übernommen und die eigene Beratungssparte Quantive Consulting gegründet. Ziel ist es, Kunden künftig bei der Umsetzung von Change Management auf allen Unternehmensebenen optimal zu unterstützen. Bei AuxinOKR handelt es sich um ein Beratungsunternehmen aus Großbritannien, das Unternehmen bei der Umsetzung strategischer Initiativen unterstützt und dabei, wie Quantive, auf die OKR-Methode setzt.

"In den letzten sechs Jahren haben wir beobachtet, wie sich AuxinOKR zu einem Vordenker bei der OKR-Methodik und bei der Umsetzung von Unternehmensstrategien entwickelt hat", sagt Bo Pedersen, Chief Strategy Officer bei Quantive. "So war es naheliegend, die Expertise von AuxinOKR zu nutzen, um eine eigene Beratungssparte bei Quantive aufzubauen. Gemeinsam können wir unser Markenversprechen einlösen und bestmögliche Ergebnisse für unsere Kunden erzielen."

Insbesondere angesichts zunehmender Komplexität und Unsicherheit brauchen Unternehmen, die sich auf den Aufbau langfristiger strategischer Agilität konzentrieren, heute den richtigen Beratungspartner. Nur 10 Prozent der strategischen Pläne werden jemals vollständig umgesetzt. Führungskräfte setzen daher Management-Modelle wie OKR und agile Methoden ein, um ihre strategischen Ziele zu erreichen. Obwohl diese Methoden vom Konzept her einfach sind, kann es eine Herausforderung sein, sie in größeren und komplexeren Organisationen effektiv umzusetzen.

Die Beratungsleistungen von Quantive sollen Kunden genau dabei unterstützen und sie auf ihrem Weg zum Change Management begleiten. "Quantive Consulting bietet seine Beratungsleistungen für zwei Produktlösungen von Quantive an Quantive Results, eine Plattform zur Planung und Umsetzung von kurz- und langfristigen Unternehmenszielen und -strategien, sowie für Quantive Signals, eine Lösung für das Monitoring und die Optimierung operativer Prozesse. Dieses umfangreiche Portfolio an Dienstleistungen soll sicherstellen, dass die Strategieziele von Unternehmen erfüllt und ihr Geschäftspotenzial voll ausgeschöpft werden kann.

Mehr Informationen über Quantive und die Quantive-Lösungen finden Sie unter www.quantive.com.

Über AuxinOKR

Die Experten von AuxinOKR unterstützen Führungskräfte, ihre Ziele zu definieren und zu erreichen, und arbeiten gemeinsam daran, ehrgeizige Strategien in die Realität umzusetzen. Ihr Erfolg beruht auf einem praktischen Ansatz, bei dem die Experten für OKRs (Objectives and Key-Results) anhand von realen Herausforderungen in einer Workshop-Umgebung coachen. Durch diese Arbeit erhalten die Teams der Geschäftsleitung und des oberen Managements Einblick in wichtige Prioritäten und verfeinern gleichzeitig ihre Fähigkeiten im Umgang mit der OKR-Methodik. Weitere Informationen finden Sie unter www.auxinokr.com.

Über Quantive

Quantive (vormals Gtmhub) ist eine weltweit führende, digitale Plattform zur Konzeption, Verwaltung und Umsetzung von Unternehmensstrategien und deren komplexen Teilprojekten, die auf der OKR-Management-Methodik (Objectives and Key-Results) basiert. Durch die Visualisierung und Verknüpfung von langfristigen Unternehmenszielen mit den vorhandenen Kapazitäten transformiert Quantive die Arbeitsweise in Organisationen in Richtung einer effizienteren wie transparenteren Koordination. Das gleichnamige, 2015 in Denver gegründete Unternehmen unterstützt mit seiner Plattform bereits mit mehr als 2.000 Kunden weltweit darunter etablierte Konzerne verschiedener Industrien, Start-Ups, Non-Profit-Organisationen und Behörden dabei, ihr Wachstum zu beschleunigen, ihre Ressourcennutzung zu optimieren und eine OKR-basierte Transformation voranzutreiben. Mehr Informationen unter www.quantive.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230309005265/de/

Contacts:

Pressekontakt

Schwartz Public Relations

Dominik Neumüller Sven Kersten-Reichherzer

Sendlinger Straße 42 A

D-80331 München

Tel.: +49 (0)89-211 871 -69 -39

E-Mail: quantive@schwartzpr.de

Web: www.schwartzpr.de