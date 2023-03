Mannheim (ots) -Die Julius Kemnitzer GmbH, eine Werbeagentur mit Fokus auf verkaufspsychologische Werbetexte für Agenturen und Dienstleister, nimmt neue Dimensionen an: Wie Geschäftsführer Julius Kemnitzer mitteilte, steht zum 1. April 2023 der Umzug in ein größeres Office in Seckenheim, einem Stadtteil von Mannheim an. Das neue Büro befindet sich im ersten Obergeschoss des ehemaligen Gebäudes der Volksbank. Fünf großzügig geschnittene Büroräume, die insgesamt rund 180 Quadratmeter umfassen, bieten der Julius Kemnitzer GmbH die perfekten Voraussetzungen, um auch weiterhin zu expandieren.Gründer und Geschäftsführer Julius Kemnitzer: "Für eine effiziente Kundenansprache werden konversionsstarke Werbetexte immer wichtiger. Mit professionellem Content können sich Unternehmen von der Konkurrenz absetzen. Unsere Werbeagentur hat sich daher von Beginn an auf das Verfassen verkaufspsychologischer Werbetexte für Webseiten, Social Media und Broschüren spezialisiert. Inzwischen arbeiten wir eng mit zahlreichen Agenturen und marktführenden Dienstleistern zusammen, um ihnen dabei zu helfen, die Performance ihrer Werbemaßnahmen zu steigern. Durch spezielle Mechanismen in unseren Werbetexten sorgen wir dafür, dass Leser gefesselt werden und zu Käufern konvertieren. Aufgrund der hohen Nachfrage sind wir im letzten Jahr stark gewachsen, wodurch wir unser Fulfillment deutlich verbessern und unseren Umsatz exponentiell erhöhen konnten. Da wir als Werbeagentur auch weiterhin wachsen möchten, ist der Umzug in ein größeres Office notwendig. Das zukünftige Büro ist nicht nur sehr großzügig geschnitten, sondern bietet auch Platz für mehrere neue Mitarbeiter."Seit ihrer Gründung ist die Julius Kemnitzer GmbH kontinuierlich gewachsen. Mit dem Umzug an einen neuen Standort steht nun der nächste Schritt an, der dem Unternehmen dabei helfen soll, weiterhin zu expandieren. Menschen, die auf der Suche nach einem Arbeitsplatz mit Zukunftsperspektive sind, sind herzlich willkommen, gemeinsam mit der Werbeagentur zu wachsen. Als Top-Arbeitgeber bietet die Julius Kemnitzer GmbH ihren Mitarbeitern einen sicheren Job, glasklare Prozesse, geregelte Arbeitszeiten, echte Karrierechancen und ein wertschätzendes Umfeld, in dem sie tagtäglich eine gute Leistung bringen können. Auch Quereinsteiger sind herzlich willkommen, denn bei der Julius Kemnitzer GmbH wird jeder Einzelne umfangreich für seine jeweilige Position ausgebildet. Gesucht werden aktuell vor allem Kundenberater, die sich für die Themen Marketing, Werbetexten und Verkaufspsychologie interessieren. Ihre Aufgabe besteht darin, Interviews mit den Kunden zu führen, um anhand dieser Informationen später ein hochwertiger Werbetext verfasst werden kann. Ebenfalls sehr gefragt sind Lektoren, Backoffice-Mitarbeiter und Copywriter, die gemeinsam eine hochwertige Dienstleistung voranbringen möchten, die auch in Zukunft immer stärker nachgefragt sein wird."Als moderner Arbeitgeber ist es unser täglicher Anspruch, unseren Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz zu bieten, auf den sie sich wirklich freuen, wenn sie sich morgens auf den Weg zur Arbeit machen. Wir möchten motivierten Menschen die Möglichkeit geben, ihre Stärken zur Gänze auszuschöpfen und voll in ihrer Tätigkeit aufzugehen. In unserem neuen Office erwartet sie eine großzügige Bürofläche mit hellen Räumlichkeiten - die perfekte Voraussetzung für berufliches und persönliches Wachstum", so Julius Kemnitzer.Weitere Informationen finden Interessierte unter: https://karriere.juliuskemnitzer.de/Pressekontakt:Julius Kemnitzer GmbHVertreten durch: Julius Kemnitzer & Ali Akifihttps://www.juliuskemnitzer.de/E-Mail: info@juliuskemnitzer.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Julius Kemnitzer GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165129/5459727