MS Industrie hat zwei Kerngeschäftsbereiche: als Tier-1-Zulieferer für LKW-Hersteller und als Anbieter von Ultraschallschweißtechnik. Beide Bereiche wachsen stark (+30% yoy in Q3) und die Bewertung mit einem einstelligen KGV in 23E rechtfertigt einen näheren Blick. Vor diesem Hintergrund veranstaltet AlsterResearch am 30. März um 10:00 Uhr einen Online-Roundtable mit Dr. Andreas Aufschnaiter, Vorstand der MS Industrie AG . Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://bit.ly/3TnIHHJ zur Verfügung gestellt."





