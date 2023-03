Im Interview mit boersenradio.at sagt Zumtobel CFO Thomas Erath zu den Zahlen: "Dass der Umsatz steigt, damit haben wir gerechnet, weil es nach Corona bei den Kunden viel aufzuholen gab. Dass aber das Ergebnis so deutlich steigt, hat uns selbst überrascht und da sind wir stolz darauf. Wir konnten unsere Kostensteigerungen weitergeben, daher der positive Effekt auf die Profitabilität. Die hohen Strompreise haben für uns am Ende sogar einen positiven Effekt, denn viele Kunden stellen von Halogen auf LED um. Das rechnet sich in kürzester Zeit. Es zahlt sich also aus, wenn man Stromfresser eliminiert."Zu den Kosten: "Wir sind ein sparsames Unternehmen, haben viele Kosten vermieden und Projekte verschoben. Die gestiegenen Input-Kosten geben wir an Kunden weiter. Wenn wir ...

