New York, 9. März 2023 (ots/PRNewswire) -LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit der Mission, Menschen zu einem besseren, nachhaltigen Leben zu inspirieren, macht Seidenfans auf der ganzen Welt das Leben etwas leichter - sie bringen einen Frühjahrs-Styleguide heraus, der von Stars inspiriert wurde, die in der weltweit beliebten Marke gesehen wurden.Kürzlich wurde die preisgekrönte Schauspielerin Amanda Seyfried bei Dreharbeiten in den Fig Pants mit weitem Bein aus Seide von LILYSILK (https://www.lilysilk.com/us/wide-legged-silk-fig-pants.html?utm_source=pr+news&utm_medium=news&utm_campaign=amanda) gesichtet. Diese Palazzo-Hose mit hoher Taille, weitem Bein, fließendem und asymmetrischem Beinabschluss setzt ein dramatisches Zeichen, das Stil und Qualität ausstrahlt. Amanda hat sich die Hose in der Farbe Taffy 2022 ausgesucht, die in der brandneuen Frühjahrskollektion 2023 nun auch in der Farbe Oxblood erhältlich ist.Eine weitere inspirierende Wahl für die Frühlingsgarderobe ist das äußerst beliebte SOS-Shirt (https://www.lilysilk.com/us/sos-shirt.html?utm_source=pr+news&utm_medium=news&utm_campaign=amanda) von LILYSILK. Wenn in die Hose gesteckt, wirkt das SOS-Hemd selbstsicher und professionell. Es kann aber auch lässig und offen getragen werden, wie es Viola Davis (https://www.prnewswire.com/news-releases/viola-davis-dons-lilysilk-for-people-magazine-cover-and-deadline-contenders-event-301528910.html) mit ihrem Nadelstreifenhemd in Navy auf dem roten Teppich perfekt demonstriert hat. Für weitere Inspirationen lohnt es sich auch, sich Cindy Crawfords wunderschöne Interpretation (https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-11281953/Cindy-Crawford-Rande-Gerber-joined-Kid-Rock-heading-dinner-Giorgio-Baldi.html) in Navy Blue anzusehen, wenn sie zum Abendessen ausgeht.Es wurden auch schon Promis in dem klassischen Freesia Shirtkleid aus Seide von LILYSILK (https://www.lilysilk.com/us/classic-freesia-silk-shirt-dress.html?utm_source=pr+news&utm_medium=news&utm_campaign=amanda) gesichtet. Das Kleid ist eine erfrischende, zeitlose und weibliche Interpretation eines klassischen Herrenhemdes. Zu den Promis gehören: Julianne Moore (https://www.prnewswire.com/news-releases/julianne-moore-shares-intimate-selfie-wearing-lilysilk-classic-freesia-shirt-dress-as-she-preps-for-79th-venice-film-festival-301645920.html) und Michelle Williams (https://www.instagram.com/p/ClBTo0HumS2/), die sich beide für eine Version dieses unverzichtbaren Frühlingsstücks (https://www.lilysilk.com/us/pinstriped-freesia-shirt-dress.html?utm_source=pr+news&utm_medium=news&utm_campaign=amanda) entschieden haben. Dank der locker fließenden Silhouette kann dieses Kleid sowohl zum Brunch als auch zu Geschäftsterminen getragen werden, indem man einfach einen Gürtel und Schuhe und High Heels dazu trägt.Die wahre Blüte der LILYSILK Floral Collection hat sich auch als Favorit unter den Promis erwiesen. Das Vintage Lily-Muster mit zarten Lilien, die auf klassischer schokoladenfarbener und dunkelblauer Premium-Seide erblühen, zeigt mühelosen Chic, wie es Anne Hathaway (https://www.prnewswire.com/news-releases/anne-hathaway-exudes-effortless-chic-in-lilysilk-during-the-75th-cannes-film-festival-301556495.html) mit dem atemberaubenden Rectangular Lily Scarf aus Seide von LILYSILK an ihrer Tasche während der 75. Filmfestspielen in Cannes bewiesen hat. (https://www.lilysilk.com/us/stunning-rectangular-silk-lily-scarf.html?utm_source=pr+news&utm_medium=news&utm_campaign=amanda)Die LILYSILK X Mika Ninagawa Kollektion ist (https://www.lilysilk.com/us/mikaninagawa?utm_source=pr+news&utm_medium=news&utm_campaign=amanda) ein frühlingshaftes Fest aus Seide und Blumen, das Kunst und Fantasie vereint, wie Lupita Nyong'o (https://www.prnewswire.com/news-releases/lupita-nyongo-latest-star-to-look-gorgeous-in-lilysilk-during-press-tour-for-black-panther-wakanda-forever-301678121.html) in einem Interview für ihren neuen Film eindrucksvoll bewies."Um den Frühling und unsere aktuelle Frühjahrskollektion 2023 zu feiern, haben wir diesen Star-Style-Guide für LILYSILK-Fans zusammengestellt, damit auch diese spektakulär durchs Leben schreiten können. Unser Ziel ist es, den LILYSILK-Fans zu jeder Jahreszeit ultimativen Komfort zu bieten. Jetzt ist die Zeit gekommen, die Kälte und sich dick einzupacken hinter sich zu lassen und sich Wärme und Weichheit zuzuwenden", so David Wang, CEO von LILYSILK.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2018226/Amanda_Seyfried_spotted_wearing_LILYSILK_Wide_Legged_Silk_Fig_Pants_set.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/lilysilks-von-prominenten-inspirierter-fruhlings-style-guide-lasst-stilbewusste-garderoben-erbluhen-301765803.htmlPressekontakt:Sherry Zhang,E-Mail: pr@lilysilk.comOriginal-Content von: LILYSILK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159850/5459764