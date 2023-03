Hamburg (ots) -Nicht nur wegen des Ukraine-Krieges hat die Gefahr von Hackerangriffen zugenommen. Seit dem Erscheinen der KI ChatGPT sind Kriminelle dabei, auch hier die Möglichkeiten für ihre Zwecke auszuloten. Nur ein zuverlässiges Schutzprogramm ist imstande, den Nutzer vor Schaden zu bewahren. COMPUTER BILD hat die zehn wichtigsten Anwendungen in den Test geschickt. Dabei handelte es sich um Komplettpakete. Die haben VPN, Tuning-Tools, Passwort-Manager, Identitätsschutz und mehr an Bord.Die Unterschiede sind im Vergleich zum Test im letzten Jahr größer. Das liegt teils an der Schutzausstattung und der Verständlichkeit der Software, aber immer häufiger auch an der Schutzleistung. Einige Testkandidaten sind nicht mehr zu empfehlen: weil sie schlechter als der bei Windows schon eingebaute Microsoft Defender arbeiteten, ihr Schutz grobe Lücken aufwies und Schadprogramme ohne Warnung passieren ließ.Wenig Raum für Verbesserungen gibt es beim Norton 360 Advanced. Die Anwendung bot zusammen mit Avast One die beste Schutzleistung im Test und war im Praxistest sogar fehlerfrei. Weil die Suite darüber hinaus eine gute Ausstattung und eine einfache und flexible Bedienbarkeit mitbringt, ist es das einzige Programm dieses Tests ohne große Kritikpunkte - und damit auch zu Recht der Testsieger! Der in Windows vorinstallierte Microsoft Defender liefert auch dieses Jahr wieder ordentliche Ergebnisse.Den vollständigen Vergleichstest lesen Sie in der COMPUTER BILD-Ausgabe 6/2023, die ab 10. März 2023 im Handel verfügbar istCOMPUTER BILD ist für über 10 Millionen Nutzer pro Monat der wichtigste Anlaufpunkt für Technik-Kaufberatung und nutzwertige Tipps in der digitalen Welt. Seit mehr als 25 Jahren liefert COMPUTER BILD ihren Lesern fundierte Einschätzungen zu Technik-Trends und gibt klare Produktempfehlungen - von A wie Android-Smartphone bis Z wie elektrische Zahnbürste. Die Experten der Redaktion bieten bestmögliche Beratung auf Basis unabhängiger Tests aus dem einzigartigen COMPUTER BILD-Labor.Pressekontakt:COMPUTER BILD Digital GmbHAndrea StarkeE-Mail: andrea.starke@axelspringer.deOriginal-Content von: COMPUTER BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51005/5459761