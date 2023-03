Eine der heißesten Börsen-Storys überhaupt ist aktuell ohne Zweifel der Photovoltaik-Spezialist First Solar. Die Aktie ist gerade auf den höchsten Stand seit Herbst 2008 geklettert. Seit Mitte des vergangenen Jahres hat sich der Kurs mehr als verdreifacht. Allein in den vergangenen fünf Handelstagen ging es um 26 Prozent nach oben - obwohl der weltgrößte Hersteller von Dünnschicht-Solarmodulen in der abgelaufenen Woche für 2022 einen Umsatzrückgang von 2,9 Milliarden auf 2,6 Milliarden US-Dollar vermelden musste. Wegen steigender Kosten ist das Unternehmen unterm Strich sogar wieder in den Verlust ...

Den vollständigen Artikel lesen ...