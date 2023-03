Das Münchner Startup Adnymics stellt mit Parceldeals eine Paketbeilage aus dem Etikettendrucker vor, mit der Onlinehändler zusätzliche Erlöse und Unternehmen Neugeschäft generieren sollen. Schnell umzusetzen, einfach skalierbar, effektiv und an viele Cases und Situationen anpassbar - so sollen ja bestenfalls Produkte im E-Commerce beschaffen sein. Das hat sich jetzt auch das Münchner Paket-Startup Adnymics gesagt, ein Unternehmen, das seit 2014 individualisierte Paketbeilagen mit entsprechend genauem Targeting anbietet. Dazu wurden in der Vergangenheit den versendenden Unternehmen stets mithilfe spezieller Farbdrucker und Systeme individualisierte Inhalte von Gutscheinen bis hin zu Produktempfehlungen ausgespielt, die dann als aufwendiger Flyer in Farbe mit ins Paket ...

Den vollständigen Artikel lesen ...