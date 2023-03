Berlin (ots) -Lieferengpässe bei lebenswichtigen Arzneimitteln sind ein großes Ärgernis im Alltag der Apotheken bei der Versorgung der Menschen in Deutschland - mit steigender Tendenz. Am 7. April 2023 endet die sog. SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung, die es den Apothekerinnen und Apothekern während der Corona-Krise ermöglicht hat, sämtliche Handlungsspielräume zu nutzen, um die Versorgung trotz Lieferengpässen sicherzustellen. Ab Ostern droht eine Regelungslücke, welche die Arzneimittelversorgung akut gefährdet. Die ABDA hat deshalb Vorbereitungen für zahlreiche politische Protestaktionen getroffen.Wir laden ein zurPressekonferenz"Apothekerschaft warnt: Nach Ostern droht ein Versorgungschaos"Dienstag, 14. März 2023, 10.30 UhrHaus der Bundespressekonferenz, Raum 5 (Spreeseite),Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin-Mitteoder im Live-Stream unter www.pressekonferenz.tvDie Gesprächspartner/innen sind ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening und Prof. Martin Schulz, Geschäftsführer Arzneimittel der ABDA.Zur Teilnahme vor Ort bitte Anmeldung per E-Mail unter presse@abda.de bis Montag, 13. März 2023Falls Sie nicht vor Ort teilnehmen, können Sie Ihre Fragen gerne vorab per E-Mail schicken oder im Live-Chat auf www.pressekonferenz.tv stellen.Für Rückfragen stehen wir gerne unter presse@abda.de und telefonisch unter 030 40004-132 zur Verfügung.Pressekontakt:Christian Splett, Stv. Pressesprecher, 030 40004-137, c.splett@abda.deDr. Ursula Sellerberg, Stv. Pressesprecherin, 030 40004-134, u.sellerberg@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7002/5459780