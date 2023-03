We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partnern: Kostad, PwC, KontronDas Jubiläums-Magazine #50 stand unter dem Motto "Wir haben Jobs". Ab sofort gibt es nun jeden Donnerstag eine Auswahl aus http://www.boerse-social.com/wearehiring. Das Kapitalmarktumfeld hat eine hohe Vielfalt zu bieten. Kostad(Senior) Softwareentwickler (m/w/d)Ternitz, Moosbrunn>> Job ansehen KontronPROJEKTLEITER FÜR DIE PRODUKTENTWICKLUNG (M/W/D)Linz>> Job ansehen KontronPRESALES CONSULTANT CRITICAL COMMUNICATIONS (M/W/D)Wien>> Job ansehen KontronIT SUPPORT ENGINEER (M/W/D)Wien>> Job ansehen PwC(Senior) Associate (w/m/d) in der Unternehmensberatung, Bereich Sustainable FinanceWien>> Job ansehen PwC(Senior) Associate (w/m/d) in der Unternehmensberatung, Fokus ...

