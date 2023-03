Das Unternehmen für intelligentes Energiemanagement Eaton gab heute bekannt, dass es auf der Baumesse CONEXPO-CON/AGG vom 14. bis 18. März in Las Vegas sein Angebot an Steckverbindern und Anschlussklemmen für elektrifizierte und verbrennungsmotorische Bau- und Off-Highway-Fahrzeuge vorstellen wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230309005200/de/

Royal Power Solutions large LP12, LP16 and RD14 terminals are designed for vehicles typically used in construction and off-highway fields. (Photo: Business Wire)

Die Steckverbinder wurden von Royal Power Solutions (RPS) entworfen und entwickelt, das Eaton im Jahr 2022 übernommen hat. RPS wurde 1938 gegründet und ist weltweit führend in der Entwicklung und Produktion von kritischen, hochpräzisen Leistungs- und Signalverteilungsanschlüssen und -steckern.

"Die Bauindustrie ist wie viele andere Branchen auf dem Weg zur Elektrifizierung. Eatons globale und vielfältige Präsenz hat unsere Reichweite und unsere Fähigkeit, in diesem Markt zu wachsen, erweitert", sagte Chris Mancuso, General Manager, Power Connections, Eatons Geschäftsbereich eMobility. "Mit der zunehmenden Elektrifizierung der Bauindustrie steigt auch der Bedarf an differenzierten Endgeräten und Steckverbindern. Wir haben einen ähnlichen Übergang im Automobilmarkt beobachtet."

Eatons Portfolio an branchenführenden elektrischen Lösungen umfasst Anschlussklemmen, Steckverbinder und andere elektrische Komponenten, die für Stromstärken von bis zu 500 Ampere ausgelegt sind. Zu diesen Komponenten gehören gestanzte Batterie- und Ösenklemmen, die Vibrationen und rauen Umgebungen standhalten und damit ideal für Nutz- und Off-Highway-Fahrzeuge sind.

High Power Lock Box-Steckverbinder bieten Schutz und überlegene Leistung

Eatons HPLB-Steckverbinder (High Power Lock Box) sind ideal für aktuelle und künftige Lösungen für elektrifizierte Bau- und Off-Highway-Fahrzeuge und können dazu beitragen, häufige Garantieprobleme zu vermeiden. Die HPLB-Steckverbinder bieten ein platzsparendes Profil, überlegene Leistung, Kosteneinsparungen und reduzierte Fertigungskomplexität. Die HPLB-Klemmen bieten Effizienz, Zuverlässigkeit und haben im Vergleich zu den heute auf dem Markt befindlichen Klemmen eine höhere Stromtragfähigkeit.

Das HPLB-Klemmensystem bildet eine Verbindung auf eine einzigartige Weise, die eine verbesserte Kontaktkraft bei steigender Temperatur bietet. Im Gegensatz zu den traditionellen Box-and-Blade- oder Pin-and-Socket-Klemmenverbindungen der Mitbewerber verwenden Eatons HPLB-Klemmen einen umgekehrten Kontaktsystemansatz für eine stärkere Verbindung.

Für das Baugewerbe und die Zuschlagstoffindustrie konzipierte Anschlüsse

Die zur HPLB-Produktlinie gehörenden Klemmen mit niedrigem Profil 12 (LP12), niedrigem Profil 16 (LP16) und rundem Profil 14 (RD14) sind größer und für Fahrzeuge ausgelegt, die typischerweise in der Bau- und Landwirtschaft eingesetzt werden. Die HPLB-Klemmen sind für eine Stromstärke von bis zu 500 Ampere konzipiert und ermöglichen es Kunden weltweit, den Herstellungsprozess zu vereinfachen und neue Möglichkeiten für elektrifizierte Off-Highway-Fahrzeuge zu erschließen.

Sammelschienen mit niedrigem Profil, Flexibilität zur Erfüllung von Designanforderungen

Eine weitere Technologie, die Eatons Kunden aus der Bau- und Off-Highway-Branche jetzt zur Verfügung steht, sind RigiFlex-Sammelschienen, die je nach Kundenwunsch aus Kupfer oder Aluminium hergestellt werden können. Mit einem einzigartigen, einfachen, einteiligen Fließfertigungsprozess kann Eaton das Volumen skalieren, um jede Kundenspezifikation zu erfüllen.

Die RigiFlex-Sammelschiene ist in einigen Bereichen starr, aber flexibel in Abschnitten, die eine Ausdehnung, Schrumpfung oder erhöhte Änderungen des Systemdesigns erfordern. Diese Flexibilität eignet sich auch für den gesamten Batteriesatz in Bereichen, die sich während der Lade- und Entladezyklen aufgrund wechselnder Zellstärken ausdehnen und zusammenziehen müssen.

Niedrigprofilschienen ermöglichen ein platzsparendes Design ohne Kühlkörper, was zu Gewichtseinsparungen führt. Eaton kann außerdem Stromschienen mit einer Ebenheit über die Länge herstellen, die von Wettbewerbern nicht erreicht wird.

"Die Montage von Off-Highway-Geräten erfolgt größtenteils manuell, da Roboter nur schwer mit runden Drähten umgehen können, die für sie schwer zu greifen sind", so Mancuso. "Bei der Verwendung von Hochleistungsklemmen verbessern unsere Rigiflex-Sammelschienen den Montageprozess, die Sicherheit und die Zeit, in der der Fertigungsprozess abgeschlossen werden kann, und das mit weniger Ausrüstung und weniger Montagepersonal."

Eaton ist ein intelligentes Energiemanagement-Unternehmen, das sich der Verbesserung der Lebensqualität und dem Schutz der Umwelt für Menschen überall auf der Welt verschrieben hat. Wir lassen uns von unserer Verpflichtung leiten, unsere Geschäfte richtig zu machen, nachhaltig zu arbeiten und unsere Kunden beim Energiemanagement zu unterstützen heute und auch in Zukunft. Indem wir uns die globalen Wachstumstrends Elektrifizierung und Digitalisierung zunutze machen, beschleunigen wir die Umstellung des Planeten auf erneuerbare Energien, helfen bei der Lösung der weltweit dringendsten Herausforderungen im Energiemanagement und tun das Beste für unsere Stakeholder und die gesamte Gesellschaft.

Eaton wurde 1911 gegründet und feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen an der New York Stock Exchange. Im Jahr 2022 erzielten wir einen Umsatz von 20,8 Milliarden US-Dollar und beliefern Kunden in mehr als 170 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.eaton.com. Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230309005200/de/

Contacts:

Thomas Nellenbach

thomasjnellenbach@eaton.com

(216) 333-2876 (cell)