NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die Eckdaten zum vierten Quartal und damit auch dem Gesamtjahr seien leicht hinter den Konsensprognosen zurückgeblieben, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis im Auto-Kerngeschäft habe die Erwartungen um 5 Prozent verfehlt, aber auch das Ergebnis der BMW Bank sei niedriger als am Markt angedacht./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2023 / 08:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2023 / 08:09 / ET

DE0005190003