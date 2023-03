Berlin (ots) -Der dringend notwendige Ausbau der Solarenergie in Deutschland stockt gewaltig. Statt der benötigten mehr als 20 Gigawatt neu installierter Leistung sind es im vergangenen Jahr nur magere 7,5 Gigawatt Zubau geworden. So schaffen wir die Energiewende nicht. Besonders ärgerlich: Gerade dort, wo dezentrale Solarenergie sehr sinnvoll und einfach zu installieren wäre, verhindern fehlende Anreize und sogar eine Flut von unsinnigen Regelungen den dringend benötigten Zuwachs. Es geht um die bereits versiegelten Flächen in Kommunen: auf Hausdächern, öffentlichen Gebäuden, an Balkonen und Wänden, auf Parkplätzen und Supermärkten. Ohne neuen Flächenfraß können hier Gemeinden und ihre Bürgerinnen und Bürger beteiligt, entlastet und eingebunden werden. Doch obwohl das seit Jahren bekannt ist, geschieht von Seiten der Bundes- und Landesregierungen praktisch nichts.Das nehmen wir als Deutsche Umwelthilfe (DUH) nicht länger hin. Wir eröffnen deshalb einen neuen Arbeitsbereich bei uns im Haus und starten eine groß angelegte Solaroffensive für Kommunen und Menschen. In einer Pressekonferenz am nächsten Donnerstag werden wir Ihnen unsere diversen jetzt startenden Aktivitäten vorstellen. Wir zeigen Ihnen, wie wir mit konkreten Projekten, mit Aufklärungsarbeit, Faktenchecks und Wettbewerben, mit der klaren Benennung der Verantwortlichen und auch mit juristischen Verfahren den Sonnenturbo vor Ort in deutschen Städten und Gemeinden schalten und durchsetzen.Die Pressekonferenz findet digital über Zoom statt. Wir bitten vorab um eine Anmeldung an presse@duh.de.Datum:Donnerstag, 16. März 2023, 10 UhrDigitale Zugangsdaten:https://us02web.zoom.us/j/81114905629Meeting-ID: 811 1490 5629Teilnehmende:- Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin- Rupert Wronski, Stellvertretender Leiter Kommunaler UmweltschutzPressekontakt:DUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfe,www.linkedin.com/company/umwelthilfe, www.mas.to/@umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/5459832