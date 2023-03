FRANKFURT (dpa-AFX) - Solide US-Börsen haben dem Dax am Donnerstag noch ein versöhnliches Tagesende beschert. Einen Rücksetzer um bis zu 0,6 Prozent konnte der Leitindex noch ausgleichen, allerdings blieb die Risikobereitschaft der Anleger vor den am Freitag erwarteten Arbeitsmarktdaten aus den USA gedämpft. Am Ende bedeuteten 15 633,21 Punkte ein Plus von 0,01 Prozent. Der MDax gab dagegen um 1,29 Prozent auf 28 440,86 Punkte nach.

"Es hat den Anschein, dass die Anleger im Vorfeld des morgigen Arbeitsmarktberichts eine vorsichtige Haltung einnehmen", sagte Marktbeobachter Craig Erlam vom Broker Oanda. Immerhin sorgten aber die New Yorker Börsen beim Dax für den notwendigen Rückenwind, um die zeitweisen Verluste noch aufzuholen. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren überraschend stark gestiegen und dies nährte wieder etwas die Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed beim Kampf gegen die hohe Inflation mit ihren Zinserhöhungen vielleicht doch vorsichtiger vorgehen könnte./tih/he

DE0008469008, DE0008467416