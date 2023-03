Moody's Corporation (NYSE: MCO) meldete heute die Ernennung von Vincent Forlenza zum Vorstandsvorsitzenden mit Wirkung zum 18. April 2023. Forlenza, ehemaliger Vorstandsvorsitzender und CEO von Becton, Dickinson and Company, ist seit 2018 Mitglied des Vorstands von Moody's und fungiert derzeit als Lead Independent Director. Er tritt die Nachfolge von Raymond W. McDaniel Jr. an, der sich aus dem Vorstand von Moody's zurückziehen wird, nachdem er seit Januar 2021 Vorstandsvorsitzender und von 2005 bis 2020 CEO von Moody's war.

"Ich fühle mich geehrt, diese Position in einer so spannenden Zeit bei Moody's antreten zu dürfen", so Vincent Forlenza. "Seit ich 2018 dem Vorstand beigetreten bin, konnte ich miterleben, wie Moody's seine Kunden durch kluge Investitionen und den strategischen Ausbau seines Angebots dabei unterstützt hat, sich in einer beispiellosen, sich wandelnden Risikolandschaft zurechtzufinden. Moody's befindet sich daher heute in einer starken Position. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinen Vorstandskollegen, um diese Dynamik zu nutzen und den Mehrwert, den wir unseren Kunden, Aktionären und Mitarbeitern anbieten, weiter zu steigern."

Rob Fauber, President und CEO der Moody's Corporation, äußerte sich dazu wie folgt: "Die Erfahrung von Vincent Forlenza in der Führung und Weiterentwicklung eines global operierenden Großunternehmens, gepaart mit seiner umfangreichen Vorstandserfahrung, bietet ihm herausragende Perspektiven in Bereichen, die für das zukünftige Wachstum von Moody's entscheidend sind. Wir schätzen uns sehr glücklich, von seiner umfassenden Fachkompetenz zu profitieren, während wir unsere Strategie voranbringen, zum führenden Anbieter von integrierten Risikoperspektiven zu werden."

Der 69-jährige Forlenza war von 2011 bis April 2021 Director bei Becton, Dickinson and Company (BD), einem global operierenden Medizintechnikunternehmen, und von 2012 bis April 2021 dessen Vorstandsvorsitzender. Von 2011 bis Januar 2020 war er CEO und von 2009 bis April 2017 President von BD. Vincent Forlenza ist Vorsitzender des Kuratoriums der Lehigh University und Director bei MARAbio Systems Inc. sowie bei MNHI. Zuvor war er Vorsitzender von AdvaMed, einem Verband der Medizinprodukteindustrie, und des Valley Hospital Systems im US-Bundesstaat New Jersey.

Fauber dankte Raymond W. McDaniel Jr. für seine jahrzehntelange Tätigkeit im Dienste von Moody's und seiner Stakeholder:

"Die unauslöschlichen Spuren, die Raymond McDaniel bei Moody's hinterlassen hat, lassen sich unmöglich in Worte fassen. McDaniel hat sich rund 40 Jahre lang dafür eingesetzt, den Wert von Moody's zu steigern. Unsere heutige starke Position ist ein Beweis für seine unermesslichen Bemühungen. Im Namen des gesamten Unternehmens möchte ich Raymond McDaniel für seinen unermüdlichen Einsatz und sein unerschütterliches Engagement danken, mit der er Moody's zu dem dynamischen Unternehmen gemacht hat, wie wir es heute kennen, und zu einem attraktiven Arbeitgeber, dem die Mitarbeitenden gerne die Treue halten."

ÜBER MOODY'S CORPORATION

Moody's (NYSE: MCO) ist ein global operierendes Unternehmen für integrierte Risikobewertung, das es Unternehmen ermöglicht, bessere Entscheidungen zu treffen. Die Daten, analytischen Lösungen und Erkenntnisse des Unternehmens unterstützen Entscheidungsträger in ihren Bemühungen, Chancen zu erkennen und die Risiken der Geschäftstätigkeit mit Anderen zu managen. Wir sind davon überzeugt, dass mehr Transparenz, fundiertere Entscheidungen und ein gerechter Zugang zu Informationen den Weg hin zu gemeinsamem Fortschritt ebnen. Mit rund 14.000 Mitarbeitenden in mehr als 40 Ländern verbindet Moody's internationale Präsenz mit lokaler Kompetenz und mit über hundert Jahren Erfahrung auf den Finanzmärkten. Weitere Informationen finden Sie unter moodys.com/about.

