FRANKFURT (dpa-AFX) - Adidas -Aktien sind am Donnerstag als Dax -Spitzenreiter aus dem Handel gegangen. Bei den Anlegern herrscht offenbar weiter Aufbruchstimmung: Am Morgen noch schwächer, drehten die Papiere am Nachmittag auf und erreichten das höchste Niveau seit einem Monat. Zum Handelsende blieb noch ein Anstieg um knapp drei Prozent auf 151,86 Euro, womit die Anteile ihren zuletzt guten Lauf fortsetzten. Seit dem Zwischentief Ende Februar haben sie mehr als zwölf Prozent gewonnen.

Bereits am Vortag hatte die 2022er-Bilanz die offenbar neu aufgekommene Kauflust für den Sportartikelhersteller nicht nachhaltig getrübt: Anleger hatten im Tagesverlauf schon wieder beherzt zugegriffen, obwohl der Konzern einen Gewinneinbruch und eine massive Dividendenkürzung vermeldete. Am Donnerstag äußerten sich nun einzelne Analysten positiv.

Stifel-Experte Cedric Lecasble etwa hob seine Annahmen wegen der zuletzt stärkeren Umsatzdynamik, zudem strich er den zuversichtlichen Ton des neuen Firmenlenkers Björn Gulden bei dessen erstem öffentlichen Auftritt heraus. Ähnlich äußerte sich Analystin Olivia Townsend von der US-Bank JPMorgan, die der Aktie weiter einen Anstieg auf 162 Euro zutraut - sie schrieb in diesem Zusammenhang von "Gulden Days"./tav/tih/jha/