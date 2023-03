GEWINNE MACHEN MAL ANDERS...: Gold, die US-Notenbank und eine Investment-Idee

Anzeige / Werbung

Gerade Gold-Aktien sollten jetzt wieder eine attraktive Investitionsmöglichkeit darstellen, da Edelmetalle scheinbar als einzige die warnenden Worte der Fed erhört und entsprechend reagiert haben!

verglichen mit den Standard-Aktienmärkten haben vor allem Gold und Silber zuletzt deutlich schwächer tendiert! Deshalb wird es wahrscheinlich hier schon sehr bald eine Trendwende geben, während die Standard- und Tech-Aktien stärker korrigieren sollten.

Schon in den vergangenen Jahren hat Gold immer wieder gezeigt, dass es in Zeiten von Marktvolatilität eine starke Performance aufweisen kann. Darüber hinaus haben gute Goldunternehmen wie beispielsweise Karora Resources (WKN: A2QAN6) ihre Betriebskosten reduziert und ihre Effizienz gesteigert, was zu deutlich verbessertem Ertragspotenzial führt.

Und genau diese "gefallenen"-Engel, die mit den niedrigeren Notierungen des Goldpreises mitgerissen wurden, sollten jetzt eine perfekte Möglichkeit sein, um Ihr Portfolio zu diversifizieren und das Vermögen abzusichern. Was noch klar für Karora Resources spricht, sind die permanent guten Nachrichten, wie die neuesten beispielsweise, die wir für Sie im Folgenden zusammengefasst haben!

Karora erreicht bedeutenden Meilenstein - Erweiterungsplan für die "Beta Hunt'-Mine geht voll auf!

Karora Resources (WKN: A2QAN6) kann mit Stolz auf den jüngst erreichten Meilenstein schauen, den die Verbindung der zweiten Abbaustrecke der "Beta Hunt'-Mine mit der Haupterschließung auf der "500'er-Sohle flankiert. Denn genau diese Verbindung ist ein weiterer und wichtiger Schritt zur Ausschöpfung des vollen "Beta Hunt'-Potenzials!

Wenn man jetzt noch weiß, dass diese Glanzleistung sogar schneller erreicht wurde als eigentlich geplant und auch kostenmäßig das Budget nicht überschritten hat, bekommt dieser Meilenstein noch eine ganz besondere Note "on Top'! Spätestens jetzt sollte einem jeden klar werden, dass Karoras Herz definitiv für einen effizienten und effektiven Betrieb schlägt!

Der guten Nachrichten aber noch lange nicht genug, da auch bei den drei neuen Lüftungsschächten alles nach Plan läuft. So wurde der erste Schacht bereits fertiggestellt, während sich die anderen Beiden schon in Arbeit befinden und noch im zweiten bzw. vierten Quartal hinzukommen werden. Wenn dann die Installation der Ventilatoren im vierten Quartal begonnen wird, ist die Basis für eine weitere signifikante Produktionssteigerung geschaffen!

Eine weitere TOP-News ist die Ressourcenerweiterung!

Erst vor wenigen Stunden quasi wusste Karora Resources schon wieder erneut zu überzeugen, dieses Mal allerdings mit der Erhöhung seiner "gemessenen und angezeigten'-Mineralressourcen, die in seinem Gold-Nickelprojekt "Beta Hunt' schlummern. Um schließlich sagenhafte 8 % wurden die "gemessenen und angezeigten'-Ressourcen erweitert, während die "abgeleitete'-Mineralressource um 2 % erhöht wurde!

Während in der neuen Ressourcenschätzung zum Stichtag 30. September 2022 "gemessene und angezeigte'-Mineralressourcen von insgesamt 745.000 Tonnen Erz mit einem Gehalt von 2,8 % Nickel ausgegeben wurden, aus denen rund 21.100 Tonnen Nickel gefördert werden, waren es in der vorherigen Studie vom 31. Januar 2022 noch rund 1.500 Tonnen Nickel weniger.

Die "abgeleiteten'-Mineralressourcen beliefen sich in der neuen Studie auf 500.000 Tonnen Erz mit einem Gehalt von 2,7 % aus denen 13.400 Tonnen Nickel gewonnen werden, was einem Anstieg von 200 Tonnen Nickel gegenüber der vorherigen Schätzung entspricht.

Dabei deckt "Beta West' die verbleibende Nickelmineralisierung westlich des Hauptbetriebs "Beta' ab und umfasst derzeit eine "gemessene und angezeigte'-Mineralressource von 50.000 Tonnen Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 2,3 % Nickel (Ni) aus denen 1.160 Tonnen Nickel gewonnen werden können, sowie eine "abgeleitete'-Mineralressource bestehend aus 5.000 Tonnen Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 3,3 % Ni, aus denen 150 Tonnen Ni gefördert werden können!

Um auch diese Spitzenleistung richtig einordnen zu können, muss man wahrscheinlich noch wissen, dass diese Erhöhung innerhalb von nur acht Monaten nach der letzten Aktualisierung erreicht wurde!

Da wundert es ehrlich gesagt doch nicht wirklich, dass sich auch Paul Andre Huet, CEO von Karora Resources, begeistert zeigte und noch ergänzend hinzufügte: dass man sukzessive das hervorragende Nickel-Potenzial ausbauen wolle, wozu derzeit das "Beta Block'-Gebiet nördlich der "Gamma'-Verwerfung sowie die Zone "Beta West' ihre entscheidenden Beiträge leisten würden.

Es sieht also ganz danach aus, als könne Karora Resources sich schon recht kurzfristig ein zweites hochprofitables Standbein im immer weiterwachsenden Nickelmarkt aufbauen, neben seiner hervorragend ökonomischen Goldproduktion!

Fazit:

Das Karora (WKN: A2QAN6)-Team und die Auftragnehmer haben bei der Umsetzung des neuen Minenplans hervorragende Arbeit geleistet! Mit diesen Erfolgen und Fortschritten im Rücken wurde nicht nur eine weitere Expansionsstufe gezündet, sondern auch einmal mehr der Beweis erbracht, dass man neben der Profitabilitätssteigerung der "Beta Hunt'-Mine auch den Fokus Sicherheit und Nachhaltigkeit nicht aus den Augen verliert. Denn die Investitionen in das Belüftungssystem der Mine wird nicht nur ein sichereres Arbeitsumfeld für die Mitarbeiter schaffen, sondern auch zur Langlebigkeit des Minenbetriebs beitragen.

Nachdem der neue, ein Kilometer lange, zweite Abbaubetrieb auf der Westseite der Mine erfolgreich an die bestehenden untertage Abbaustätten angeschlossen wurde, was die Effizienz der Untertageförderung und damit auch die Profitabilität der "Beta Hunt'-Mine nochmals drastisch erhöht, liegt das Augenmerk jetzt auf den Lüftungsschächten. Denn sobald diese voll funktionsfähig sind, wird Karora in der Lage sein, mehr Ausrüstung unter Tage zu betreiben und damit auch zusätzliche Arbeiten zur Erschließung der Abbaugebiete zu meistern. Das zusammengenommen wird der Startschuss für die "Beta Hunt'-Mine sein, um in 2024 die angestrebte Fördermenge von 2 Mio. Tonnen pro Jahr zu erreichen.

Aber auch der Anstieg der Ressourcen, inklusive der Nickelressourcen, spiegelt den ungebrochenen Willen der Firma wider, stetig weiter zu wachsen. Und als wahre Nickel-Wachstumsmotoren sollten sich die Zonen "Beta' und "Gamma' erweisen. Kurzfristig sind wir also gespannt auf die Bohr- und Erschließungsarbeiten welche die Südausdehnung der "Beta Hunt'-Mine erweitern, die somit zeitnah in den Minenplan implementiert werden. Extrem spannend wird auch die weitere Nickelerkundung, deren Ausbeute bestimmt früher oder später in den vorhandenen Gold-Produktionskreislauf integriert wird. Wieder einmal steht Karora Resources (WKN: A2QAN6) vor einer transformativen Zeit, die auch dieses Mal massig "shareholder value'-Potenzial für die Aktionäre beherbergt!

