Quake Global wurde von Yanmar Holdings ausgewählt, um die Telematikhardware für den autonomen Sprühroboter YV01 zu liefern. Mit dieser neuen Partnerschaft will Quake Global seine Präsenz auf dem Agrarmarkt weiter ausbauen.

Quake Global, ein führender Anbieter von Hardware- und Softwarelösungen im Bereich Telematik, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von Yanmar Holdings Co. Ltd. als exklusiver Lieferant von Telematikhardware für den Sprühroboter YV01 ausgewählt wurde. Yanmar Holdings Co. Ltd. ist ein globaler Innovator für eine breite Palette von Industrie-Equipment mit Schwerpunkt auf der Entwicklung und Herstellung fortschrittlicher Lösungen für kundenspezifische Herausforderungen.

Quake Global partners to advance telematics and automation with Yanmar's Spraying Robot YV01 (Photo: Business Wire)

Der autonome Sprühroboter von Yanmar wird die Welt der Weinproduktion verändern. Er verwendet ein programmierbares, auf die Anwendung des Sprühroboters zugeschnittenes Quake-Hardwaremodem. Das Modem synchronisiert die Streckenkarte und die Echtzeitinformationen zum Standort des Sprühroboters, um sicherzustellen, dass der Sprühvorgang effizient und effektiv durchgeführt wird.

Yanmar hatte Quake Global bereits als Anbieter von Telematikhardware für seinen Standard-Telematikbedarf im Bereich Bau- und Landmaschinen ausgewählt. Mit dieser Erweiterung wird ein zusätzlicher Bereich für den Einsatz von Quake-Geräten in Yanmar-Maschinen geschaffen. Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein für beide Unternehmen und unterstreicht die anhaltende Nachfrage nach zuverlässigen und innovativen Telematiklösungen.

Die Telematik ermöglicht die Fernüberwachung von Geräten, um kritische CAN-BUS-Datenwarnungen und Leistungsdaten für Produktverbesserungen zu ermitteln. Mit dieser Technologie können Kunden nicht nur die Betriebsstunden in Echtzeit nachvollziehen, sondern auch die ordnungsgemäße Wartung und den Einsatz von Ersatzteilen sicherstellen. Durch die Überwachung dieser Parameter tragen Telematiksysteme dazu bei, die Leistung von Fahrzeugen und Geräten zu verbessern und das Unfallrisiko zu verringern.

Die programmierbaren Hardwaremodems von Quake Global bieten eine leistungsstarke Lösung für eine breite Palette von Telematik-Anforderungen. Sie können an einer Vielzahl von Geräten und Maschinen installiert werden, um diese zu lokalisieren, zu verfolgen, zu verwalten und aus der Ferne zu überwachen.

Über Quake Global:

Seit seiner Gründung im Jahr 1998 ist Quake Global führend in der Bereitstellung innovativer Hardware- und Softwarelösungen im Bereich Telematik für globale Partner. Die Hardwarelösungen von Quake sind robust und zuverlässig konstruiert, um den rauen Bedingungen auf der Straße oder im Gelände zu widerstehen. Die Telematik ist eine schnell wachsende Branche, und Quake Global steht an der Spitze dieses aufregenden neuen Bereichs.

Contacts:

Für weitere Informationen wenden Sie sich an Hide Tsuya unter sales@quakeglobal.com oder besuchen Sie https://www.quakeglobal.com/request-a-demo