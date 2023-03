Manchester City Football Club und Xylem ermutigen Fans, im Vorfeld der wegweisenden UN-Wasserkonferenz 2023 Maßnahmen gegen ungeklärte Abwässer zu fordern

Nach Schätzungen der UNESCO werden weltweit 80 Prozent des Abwassers ungeklärt in die Umwelt zurückgeführt1, wodurch die Wasserwege der Welt verschmutzt werden und Risiken für die menschliche Gesundheit entstehen. Im Vorfeld der Wasserkonferenz der Vereinten Nationen (UN) 2023 rufen der Manchester City Football Club und das weltweit führende Wassertechnologieunternehmen Xylem (NYSE: XYL) Fußballfans weltweit dazu auf, Maßnahmen gegen die Abwasserverschmutzung zu ergreifen.

Auf der neuen Website ‚Water Heroes' sind Fußballfans eingeladen, sich mit Bildungsressourcen zu befassen und ihren Namen zu einer Erklärung hinzuzufügen, in der betont wird, dass die Führungsgremien ihre Verpflichtungen zur Abwasserbehandlung einhalten müssen. Die ‚Water Heroes'-Website bietet die Möglichkeit, Spieltickets und andere Preise zu gewinnen, wenn man sich als Wasserbefürworter anmeldet.

Zur Unterstützung der Kampagne haben der Manchester City Football Club und Xylem einen Kurzfilm mit dem Clubmanager Pep Guardiola veröffentlicht. Der Film zeigt die Realität einer Welt, die in ungeklärten Abwässern ertrinkt, und soll die Fußballfans dazu bewegen, aktiv zu werden. Die Initiative bringt Xylem und den Manchester City Football Club in ihrem Bestreben voran, eine globale Bewegung von einer Milliarde Wasserbürgern zu schaffen, die sich für die Lösung der weltweiten Wasserprobleme einsetzen.

"Bei der Partnerschaft von Manchester City mit Xylem geht es darum, die Kraft unserer kollektiven Stimme zu maximieren, um das Bewusstsein für kritische Wasserfragen zu schärfen", sagte Pep Guardiola. "Unsere Welt ist stärker verschmutzt als je zuvor, und ungeklärte Abwässer beeinträchtigen weiterhin die Gesundheit von Millionen von Menschen. Wir bitten die Fans, zusammenzukommen und Maßnahmen zu fordern, bevor es zu spät ist. Es ist an der Zeit, die Wasserverschwendung zu beseitigen."

Die UN-Wasserkonferenz bringt Interessenvertreter aus Regierungen, dem Privatsektor, Nichtregierungsorganisationen, akademischen Einrichtungen und der wissenschaftlichen Gemeinschaft zusammen, um Fortschritte in globalen Wasserfragen zu erzielen. Da es sich um die erste Konferenz dieser Art seit 50 Jahren handelt, haben junge Fußballfans eine einmalige Gelegenheit, sich an der Diskussion zu beteiligen.

"Da die Nachfrage nach sauberem Wasser steigt, müssen wir alles tun, um diese lebenswichtige Ressource zu schützen", sagte Patrick Decker, Präsident und CEO von Xylem. "Die UN-Wasserkonferenz 2023 bietet eine globale Plattform, um das Thema Abwasserverschmutzung auf die Tagesordnung der Regierungen zu setzen und Fortschritte in großem Maßstab zu erzielen. Gemeinsam mit dem Manchester City Football Club rufen wir junge Fans dazu auf, sich für den Schutz des Wassers einzusetzen, indem sie Maßnahmen gegen die Abwasserverschmutzung fordern unsere Zukunft und die Gesundheit unseres Planeten hängen davon ab."

Um das Bewusstsein für dieses Thema weiter zu schärfen, arbeiten Xylem und der Manchester City Football Club mit Global Citizen zusammen einer Bewegung, die Millionen von Menschen auf der ganzen Welt dazu befähigt, sich für wichtige Themen einzusetzen. Die Zusammenarbeit, die am Weltwassertag, dem 22. März, startet, zeigt Spielerinnen des Frauenteams von Manchester City zusammen mit jungen Wasserführern aus der ganzen Welt, um die Auswirkungen ungeklärter Abwässer auf Gemeinden auf der ganzen Welt zu verdeutlichen.

Wenn Sie diesem wichtigen Thema Ihre Stimme geben möchten, können Sie Ihre Unterstützung unter folgender Adresse zusagen: waterheroes.xylem.com

Über Xylem

Xylem (XYL) ist ein weltweit führendes Wassertechnologieunternehmen, das sich der Lösung kritischer Wasser- und Infrastrukturprobleme durch Innovation verschrieben hat. Unsere mehr als 17.000 Mitarbeiter erwirtschafteten im Jahr 2022 einen Umsatz von 5,5 Milliarden US-Dollar. Wir schaffen eine nachhaltigere Welt, indem wir unsere Kunden in die Lage versetzen, das Wasser- und Ressourcenmanagement zu optimieren, und Gemeinschaften in mehr als 150 Ländern dabei helfen, ihre Wasserversorgung zu sichern. Besuchen Sie uns unter www.xylem.com.

Über den Manchester City Football Club

Manchester City FC ist ein englischer Premier-League-Verein, der 1880 als St Mark's West Gorton gegründet wurde. Er wurde 1894 offiziell in Manchester City FC umbenannt und hat seither den Europapokal der Pokalsieger, acht Meistertitel, darunter sechs Premier-League-Titel (2012, 2014, 2018, 2019, 2021, 2022), und sechs FA-Cups gewonnen. Manchester City FC ist einer von zehn Vereinen der City Football Group und zählt den New York City FC und den Melbourne City FC zu seinen Schwestervereinen.

Unter Manager Pep Guardiola, einem der am höchsten dekorierten Manager im Fußball weltweit, spielt Manchester City seine eigenen und die Heimspiele der UEFA Champions League im Etihad Stadium, einem spektakulären Stadion mit 55.000 Plätzen, das den Club seit 2003 beheimatet. Heute gehört das Stadion zum erweiterten Etihad Campus, der auch die City Football Academy umfasst, eine hochmoderne Trainings- und Jugendförderungseinrichtung mitten in East Manchester. Das Academy Stadium bietet 7.000 Zuschauern Platz und die City Football Academy ist auch der tägliche Trainingsort und das Heimspielstadion der Frauenfußballmannschaft und der Elite Development Squad.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mancity.com

Über Global Citizen

Global Citizen ist die weltweit führende internationale Lobbyorganisation mit dem Ziel, extreme Armut JETZT zu beenden. Angetrieben von einer weltweiten Gemeinschaft von Aktivisten, die ihre Stimme erheben und aktiv werden, wird die Bewegung durch Kampagnen und Veranstaltungen verstärkt, die führende Persönlichkeiten aus Musik, Unterhaltung, Politik, Medien, Philanthropie und dem Unternehmenssektor zusammenbringen. In den letzten 10 Jahren wurden 41 Milliarden Dollar an Zusagen, die auf den Global Citizen-Plattformen bekannt gegeben wurden, umgesetzt, was sich auf mehr als 1,15 Milliarden Menschenleben auswirkt. Das Team von Global Citizen wurde 2008 in Australien gegründet und arbeitet von New York, London, Paris, Berlin, Melbourne, Toronto, Johannesburg, Lagos und anderen Orten aus. Schließen Sie sich der Bewegung an unter globalcitizen.org, downloaden Sie die Global Citizen-App und folgen Sie Global Citizen auf Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok und Twitter.

