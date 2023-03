Crown Bioscience, ein globales Auftragsforschungsinstitut (CRO) und Unternehmen von JSR Life Sciences, meldete heute die Eröffnung eines neuen Standorts in Singapur, um die Kapazitäten des Unternehmens zur Unterstützung globaler und regionaler Biotech- und Pharmaunternehmen auszubauen, die in der präklinischen und translationalen Erforschung und Entwicklung von Krebsmedikamenten tätig sind.

Zunächst wird die neue Einrichtung ein breites Portfolio von Xenotransplantaten (CDX) und syngenen Modellen mit hoher Nachfrage anbieten, neben unterstützenden analytischen Biomarker-Fähigkeiten wie Durchflusszytometrie und Pathologie-Dienstleistungen. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen mit der etablierten biomedizinischen Community in Singapur zusammen, um die grundlegenden Fähigkeiten der präklinischen Dienstleistungen von Crown Bioscience nach Singapur zu bringen, aber auch neue Technologien und Dienstleistungen.

Zur Unterstützung der Wachstumsziele für den Standort Singapur und mit Fokus auf die aufstrebende Biotechbranche der Region freut sich Crown Bioscience, den Abschluss einer Vertriebsvereinbarung mit der Biosys Corporation Pte Ltd. bekannt geben zu können, einem spezialisierten Handelspartner mit einzigartigen Kontakten in das Life-Science-Ökosystem von Singapur.

Die Eröffnung des neuen Labors kommentierte Keefe Chng, PhD, Executive Director und General Manager der Einrichtung in Singapur, wie folgt: "Wir freuen uns, nun Teil der regionalen biomedizinischen Community zu sein. Unsere Kernkompetenzen und Erfahrungen werden der aufstrebenden Biotechbranche vor Ort helfen, ihre präklinischen und translationalen Studien voranzutreiben, während Crown Bioscience unseren globalen Partnern einzigartige Spitzentechnologien zur Verfügung stellt."

Mr Ivan Fu, Director of Biosys Corporation , fügte an: "Wir sind davon überzeugt, dass die neue Einrichtung von Crown Bioscience in Singapur neue Standards für Qualität und Innovation auf dem regionalen präklinischen Markt setzen wird. Als Vertriebspartner von Crown Bioscience in Singapur streben wir an, die Forschung unserer Kunden zu beschleunigen, um die Zukunft der Krebsbehandlung zu verbessern."

Die Investition in Singapur ist Teil einer umfassenderen Strategie zur Verbesserung der Fähigkeiten von Crown Bioscience, Kunden in der APAC-Region durch eine regionale Präsenz zu unterstützen. Im Jahr 2022 kündigte das Unternehmen die Gründung eines Joint Ventures mit dem Schwesterunternehmen MBL in Japan, den Ausbau der Anlagen und die Verstärkung seiner Präsenz in China an. Diese Investitionen sind die Antwort auf den schnell wachsenden Biotechnologiesektor in der Region. Dabei wird die Bedeutung des lokalen Verständnisses und der Sprache für die Unterstützung des Kundenstamms des Unternehmens anerkannt.

Zur offiziellen Eröffnung des Standorts wurde im Februar in Anwesenheit von Führungskräften von Crown Bioscience und Biosys Corporation das Band durchschnitten.

Über Crown Bioscience

Crown Bioscience, ein Unternehmen von JSR Life Sciences, ist ein weltweit tätiges Auftragsforschungsinstitut (CRO), das seinen Kunden präklinische und translationale Plattformen bereitstellt, um deren Forschung in den Bereichen Onkologie, Immunonkologie und immunvermittelte Entzündungskrankheiten (IMID) voranzubringen. Crown Bioscience ist das einzige präklinische Auftragsforschungsinstitut, das Tumor-Organoide mit der bewährten Hubrecht-Organoid-Technologie anbietet. Darüber hinaus haben wir die größte kommerziell verfügbare PDX-Sammlung der Welt entwickelt. Wir konzentrieren uns darauf, unsere Kunden bei der Entwicklung neuer Therapien zu unterstützen, um die Chancen zu maximieren, dass Patienten die richtige Behandlung zur richtigen Zeit erhalten. Crown Bioscience wurde 2006 gegründet und verfügt über 12 Einrichtungen in den USA, Europa und Asien.

Für weitere Informationen oder zur Kontaktaufnahme besuchen Sie www.crownbio.com.

