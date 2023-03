Der Auftrag umfasst Schlüsselmaterialien, die für die saubere Energietechnologie von NuScale, das NuScale Power Module, erforderlich sind und stellt einen wichtigen Schritt in Richtung Kommerzialisierung dar

NuScale Power Corporation (NYSE: SMR), der Branchenführer im Bereich der patentrechtlich geschützten und innovativen fortschrittlichen Technologie für kleine modulare Reaktoren (Small Modular Reactor, SMR), gab heute bekannt, dass das Unternehmen wie geplant Ende 2022 den ersten Produktionsauftrag für den oberen Reaktordruckbehälter (Reactor Pressure Vessel, RPV) für langfristig lieferbare Materialien (Long Lead Material, LLM) an Doosan Enerbility (Doosan), ein weltweit renommiertes Fertigungs- und Engineering-Unternehmen, vergeben hat. Der Auftrag betrifft Materialien, die für die Aufnahme der Fertigung der ersten NuScale Power Modules erforderlich sind, die bereits 2029 im Rahmen des Carbon Free Power Project der Utah Associated Municipal Power Systems in Betrieb genommen werden sollen. Außerdem haben NuScale und Doosan vereinbart, weitere Module für zukünftige NuScale VOYGR SMR-Kraftwerksprojekte mit ähnlichen Lieferterminen herzustellen.

"Der Vertragsabschluss und die Erteilung dieses Auftrags an unseren geschätzten Partner Doosan zeigt, dass NuScale nun die Fertigungsphase unserer Module eingeleitet hat. Außerdem unterstreicht der Auftrag unsere führende Position auf dem Markt, die es uns ermöglichen wird, unsere SMR-Technologie bis zum Ende des Jahrzehnts bei unseren Kunden einzusetzen", so John Hopkins, President und Chief Executive Officer von NuScale. "Unsere guten Beziehungen zu erfahrenen Partnern wie Doosan belegen die robuste globale Lieferkette von NuScale und rüsten uns für das wachsende Interesse an NuScale VOYGR-Kraftwerken, das wir auf der ganzen Welt beobachten."

"Die U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) gab unlängst eine endgültige Regelung zur Zertifizierung des innovativen SMR-Designs von NuScale heraus, was den Status von NuScale als führende Technologie auf dem globalen SMR-Markt unterstreicht", erklärte Jongdoo Kim, Leiter der Nuclear Business Group von Doosan Enerbility. "Doosan ist stolz auf die Beteiligung des Unternehmens am Bau eines NuScale SMR und die Bereitstellung sauberer und kohlenstofffreier Energieprojekte zur Bekämpfung des Klimawandels."

In Vorbereitung auf den langfristigen Auftrag haben NuScale und Doosan im April 2022 mit der Fertigung der Schmiedegesenke für den oberen Reaktordruckbehälter begonnen. Basierend auf dem Abschluss dieser Arbeiten umfasst der neue LLM-Auftrag schwere Schmiedeteile, Dampferzeugerrohre und Schweißmaterial für sechs obere Reaktordruckbehälter. Das geschätzte Gesamtgewicht der Materialien für sechs oberen Reaktordruckbehälter beträgt über 2.000 Tonnen.

Neben der Zusammenarbeit mit Doosan stärkt NuScale seine Lieferkette durch die Koordination mit einer Reihe von renommierten Lieferanten und Herstellern in den USA und im Ausland.

Über NuScale Power

Die NuScale Power Corporation (NYSE: SMR) ist Branchenführer im Bereich der patentrechtlich geschützten und innovativen fortschrittlichen modularen Kleinreaktortechnologie und will durch die Bereitstellung von sicherer, skalierbarer und zuverlässiger kohlenstofffreier Energie einen Beitrag zur globalen Energiewende leisten. Die innovativen VOYGR SMR-Kraftwerke des Unternehmens werden vom NuScale Power Module angetrieben, einem kleinen, sicheren Druckwasserreaktor, der 77 Megawatt Strom (MWe) bzw. 250 Megawatt thermische Leistung (brutto) erzeugen kann und sich über verschiedene flexible Konfigurationen bis zu einer Leistung von 924 MWe (12 Module) an die Bedürfnisse der Kunden anpassen lässt.

NuScale ist der erste und einzige SMR, dessen Design von der U.S. Nuclear Regulatory Commission zertifiziert wurde. Das Unternehmen ist somit hervorragend aufgestellt, um verschiedene Kunden auf der ganzen Welt mit Kernenergie für die Stromerzeugung, Fernwärme, Entsalzung, kommerzielle Wasserstoffproduktion und andere Prozesswärmeanwendungen zu versorgen.

NuScale wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Portland, Oregon. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von NuScale Power oder folgen Sie uns auf Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagramund YouTube

Über Doosan Enerbility

Doosan ist ein führendes Unternehmen im Bereich Engineering, Beschaffung und Bau (Engineering, Procurement and Construction, EPC) und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, angefangen bei der Herstellung von Guss- und Schmiedeteilen, Energieerzeugungssystemen und Entsalzungsanlagen bis hin zum Bau von Kraftwerken.

Doosan arbeitet mit einem hohen Qualitätsstandard, der auf langjähriger Erfahrung in der Herstellung wichtiger Komponenten für Kernkraftwerke gründet. Doosan betreibt eine integrierte Produktionsstätte in Changwon, Korea, die die gesamte Bandbreite von der Rohmaterialproduktion bis zur Endmontage von Nuklearkomponenten abdeckt. Doosan hat bereits weltweit 34 Reaktorbehälter und 124 Dampfgeneratoren gefertigt und geliefert.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich an Begriffen wie "schätzen", "planen", "projizieren", "prognostizieren", "beabsichtigen", "werden", "erwarten", "vorhersehen", "glauben", "anstreben", "anvisieren" oder ähnlichen Ausdrücken erkennen, die auf zukünftige Ereignisse oder Trends Bezug nehmen oder keine Aussagen über historische Fakten sind. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen sind stets mit Risiken, Ungewissheiten und Annahmen behaftet. Tatsächliche Ergebnisse können infolge einer Reihe von Faktoren erheblich abweichen. Diese und andere zukunftsgerichtete Aussagen sollten daher mit Vorsicht zur Kenntnis genommen werden. Die Ergebnisse von NuScale können aufgrund bekannter und unbekannter Risiken erheblich von den Erwartungen und Prognosen des Unternehmens abweichen. NuScale lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Einschätzungen von NuScale zu einem Zeitpunkt zu verstehen, der nach dem Datum dieser Pressemitteilung liegt. Folglich sollte kein übermäßiges Gewicht auf die zukunftsgerichteten Aussagen gelegt werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

