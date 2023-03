Führungskräfte in der Lieferkette wenden sich an Outsourcing-Partner, um die gestiegene Nachfrage zu befriedigen, die Markteinführung zu beschleunigen und die Kosten zu senken

Eine heute veröffentliche Untersuchung von R.R. Donnelley Sons Company (RRD) zeigt auf, wie eine zunehmende Verbraucherorientierung und COVID-19 dazu beigetragen haben, dass die Nachfrage nach Selbsttests, die den Verbrauchern nach Hause geliefert werden, gestiegen ist. Fast alle befragten relevanten Entscheidungsträger im Lieferkettenbereich (97%) verzeichneten in den letzten zwei Jahren eine gestiegene Nachfrage nach Selbsttests für zu Hause. Die überwiegende Mehrheit in dieser Gruppe (95 %) ist recht zuversichtlich, dieser Nachfrage gerecht werden zu können, und die meisten (95 %) sind auf der Suche nach dafür geeigneten Outsourcing-Partnern.

RRD befragte 200 Führungskräfte im Lieferkettenbereich mit Entscheidungsbefugnis, um herauszufinden, was die Zunahme von Selbsttests für Hause antreibt und wie gut Unternehmen darauf vorbereitet sind, dieses Wachstum vor dem Hintergrund globaler Lieferkettenunterbrechungen zu meistern. Ergebnisse des Berichts "Diagnostic Drivers Report" zeigen, dass gestiegene Erwartungen seitens der Verbraucher, wie beispielsweise kürzere Lieferfristen und die Annehmlichkeit, den Test zu Hause durchführen zu können, die Treiber für das Wachstum im Bereich der Selbsttests für zu Hause darstellen.

"Die Routineuntersuchung auf COVID-19 ist mit der Möglichkeit, einen Selbsttest zu Hause durchführen können, praktikabler geworden. Mittlerweile haben sich Verbraucher an die Annehmlichkeit gewöhnt, sich in der Privatsphäre und dem Komfort ihrer eigenen Wohnung auf alles Mögliche testen zu können angefangen bei Nahrungsmittelunverträglichkeit über Fruchtbarkeit bis hin zu sexuell übertragbaren Krankheiten", so John Marrow, President, RRD Supply Chain Solutions. "Mit dieser Umfrage wollten wir herausfinden, wie Unternehmen diesen Anstieg der Nachfrage aus Sicht der Lieferkette bewältigen. Erfreulicherweise bestätigen unsere Daten, dass die Unternehmen die Herausforderungen verstehen und Maßnahmen ergreifen, um Störungen zu begegnen und die Lieferketten neu auszurichten."

Wichtige Erkenntnisse des Diagnostic Drivers Report

Die Verbraucherfreundlichkeit von Tests für zu Hause kurbelt das Marktwachstum an, und die Krankenkassen nehmen dies zur Kenntnis

Das zunehmende Bewusstsein für eine frühzeitige Diagnosestellung, die Zunahme von Routinediagnostik und die Entwicklung hin zu präventiven Maßnahmen sind die drei wichtigsten Faktoren, die das Wachstum im Bereich der Selbsttests für zu Hause beeinflussen eine Bestätigung dafür, dass Verbraucher den Vorteilen dieses diagnostischen Ansatzes offener gegenüberstehen.

COVID-19 hat zur Anwenderfreundlichkeit von Selbsttests für zu Hause beigetragen. Jetzt versprechen aufkommende Diagnostikkategorien und Kombinationstests, die mehr als eine Erkrankung diagnostizieren können, wie z. B. COVID-19 und Grippe Wachstum im laufenden Jahr. Neben Schwangerschafts- (52 %) und Kombinationstests (44 %) wurden die Bereiche sexuell übertragbare Krankheiten (48 %), Nahrungsmittelunverträglichkeit (43 %) und Fruchtbarkeit (43 %) am häufigsten unter den ersten drei Plätzen für die Marktchancen im Jahr 2023 genannt.

Laut den Umfrageteilnehmern, die sich direkt mit diagnostischen Tests auskennen, wird die steigende Nachfrage nach Tests für Zuhause in erster Linie durch das zunehmende Interesse der Krankenkassen am Angebot dieser Art von Produkten für ihre Mitglieder (25 %), die Benutzerfreundlichkeit (21 %) und die Privatsphäre der Verbraucher (20 %) bestimmt.

Der Wirtschaftsabschwung löst Störungen der Lieferkette als Hauptsorge ab, bietet aber die Chance, die Lieferketten neu auszurichten

Nach zwei Jahren mit extremer Volatilität in der Lieferkette bezeichnete weniger als die Hälfte der Befragten (42 %) Unterbrechungen der Lieferkette und Verzögerungen beim Transport als derzeitige Herausforderungen. Allerdings könnten sich Inflationsrisiken und wirtschaftlicher Abschwung in diesem Jahr als die wichtigsten Herausforderungen für Führungskräfte im Bereich der Lieferkette erweisen. Auf die Frage nach den wichtigsten potenziellen Auswirkungen auf ihre Lieferkette nannten 58 der Befragten Inflation und Kostenkontrolle unter den ersten drei und 48 gaben eine wirtschaftliche Rezession an.

Ungeachtet dieser Bedenken sehen viele Unternehmen in der wirtschaftlichen Unsicherheit auch eine Chance. Nahezu jedes achte von 10 Unternehmen (79 %) betrachtet den Wirtschaftsabschwung als Chance zur Neuausrichtung ihrer Lieferkettenaktivitäten. Darüber hinaus verlagern Zweidrittel (66%) die Beschaffung, die Herstellung und die Abwicklung räumlich näher an die Kunden und Endmärkte.

Verbrauchernachfrage nach schnellerer Lieferung (auch "Amazon-Effekt" genannt) beeinflusst Entscheidungen in der Lieferkette

Auch wenn sich das Problem der Unterbrechungen in der Lieferkette langsam entspannt, zeigen sich die Entscheidungsträger nach wie vor im Hinblick auf ihre Fähigkeit besorgt, die von den Kunden geforderten Lieferfristen einzuhalten. Mehr als neun von 10 Befragten (93 %) nannten eine termingerechte Lieferung als wichtiges Risiko im Bereich der Lieferkette. Was die Erwartungen der Verbraucher anbelangt, so haben die Lieferfristen den größten Einfluss auf Entscheidungen im Bereich der Lieferkette fast ein Drittel der Befragten (32 %) stimmt dem zu.

Führungskräfte in der Lieferkette stützen sich zunehmend im Hinblick auf die Erfüllung von Kundenerwartungen auf Outsourcing-Partner

Entscheidungsträger in der Lieferkette werden in diesem Jahr verstärkt auf Outsourcing setzen. Mehr als drei Viertel (77 %) planen, vermehrt Produktionsprozesse auszulagern, und neun von zehn Unternehmen geben an, dass ihr Outsourcing-Budget steigen oder gleich bleiben wird.

Aktuell lagern 79 der Umfrageteilnehmer mehr als ein Viertel ihrer Produktionsprozesse aus und drei von 10 Befragten lagern mehr als die Hälfte aus. Der Druck, die Markteinführung zu beschleunigen (52%) und die Kosten zu senken (49%), veranlasst Unternehmen zum Outsourcing.

Das Outsourcing betrifft am wahrscheinlichsten den Bereich des Vertriebs (45 %), gefolgt von den Bereichen Produktherstellung (40 %), Auftragsabwicklung (38 %) und Lagerhaltung/Bestandsführung (38 %).

RRD hat vor kurzem sein Portfolio an Komplettdienstleistungen erweitert, um Tests für zu Hause durch die regulierten Arbeitsabläufe der Konfektionierung, Produktion und Abwicklung von diagnostischen und medizinischen Tests zu unterstützen. Dank dieser Dienste können Unternehmen aus den Bereichen Diagnosegeräte, häusliche Gesundheitsfürsorge, Krankenversicherungen und Point-of-Care-Tests mit der Entwicklung des Gesundheitswesens Schritt halten.

Den vollständigen Bericht finden Sie unter RRD.com/Diagnostic-Drivers

Methode

RRD gab einen Online-Umfrage in Auftrag, an der 200 Lieferkettenfachleute mit Einblicken in den Entscheidungsfindungsprozess teilnahmen. Ziel der Untersuchung war es, die Trends bei diagnostischen Tests und die Lieferkette zu verstehen, die damit verbunden ist, diese Art von Produkten zu den Verbrauchern nach Hause zu bringen. Die Umfrageteilnehmer sind in den USA in einer Vielzahl von Branchen tätig. Die Online-Umfrage wurde im Dezember 2022 von FINN Partners durchgeführt und ist so gewichtet, dass sie für die gesamten USA repräsentativ ist.

Über RRD

RRD ist ein weltweit führender Anbieter von Marketing-, Verpackungs-, Druck- und Lieferkettenlösungen, die das Engagement über die gesamte Kundenerfahrung hinweg erhöhen. Das Unternehmen bietet das branchenweit zuverlässigste Portfolio an kreativer Umsetzung und weltweiter Geschäftsprozessberatung mit Dienstleistungen, die die Umweltbelastung verringern. Mit 25.000 Kunden, darunter 92 der Fortune-100-Unternehmen, und 32.000 Mitarbeitern in 29 Ländern verfügt RRD über das Fachwissen, die Umsetzung und die Größe, um Kundenkontaktpunkte in bedeutungsvolle Wirkungsmomente zu verwandeln.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.rrd.com.

