mobilezone-Gruppe erzielt starkes Ergebnis 2022 - Marktanteile erhöht - 7,5 Prozent organisches Umsatzwachstum auf über CHF 1 Mia.



MEDIENMITTEILUNG Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Rotkreuz, 10. März 2023 Organisches Umsatzwachstum von plus 7,5 Prozent auf CHF 1.05 Mia.

Operativer Betriebsgewinn von CHF 70.6 Mio. (Vorjahr: CHF 66.7 Mio.)

Konzerngewinn von CHF 54.5 Mio. (Vorjahr: CHF 50.7 Mio.) Markus Bernhard, CEO der mobilezone Gruppe ist zufrieden mit dem Geschäftsergebnis 2022: «Wir haben im vergangenen Jahr nahtlos an das finanzielle Rekordergebnis des Vorjahres angeschlossen. Die Marktposition konnten wir durch Steigerung der Absatzzahlen sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz weiter ausbauen.» Das organische Umsatzwachstum (währungsbereinigt) beträgt 7,5 Prozent. Der Umsatz beträgt CHF 1 Mia., wovon in Deutschland 69 Prozent und in der Schweiz 31 Prozent erzielt wurden. Mit den eigenen Plattformen wurde «online» ein Umsatz von CHF 400 Mio. (Vorjahr: CHF 374 Mio.) oder 40 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet. Das gute Resultat mit einem operativen EBIT von CHF 70.6 Mio. (Vorjahr: CHF 66.7 Mio.) und einer EBIT-Marge von 7,0 Prozent (Vorjahr: 6,8 Prozent) bestätigt den konsequent eingeschlagenen strategischen Kurs. Bereinigt um den negativen Währungseinfluss von CHF 2.7 Mio. beträgt das EBIT im Berichtsjahr CHF 73.3 Mio. Ohne Einbezug des nicht liquiditätswirksamen Sondereffekts von CHF 6 Mio. aus dem Verkauf des Grosshandelsgeschäftes in Deutschland im Januar 2021 betrug das EBIT im Vorjahr CHF 72.7 Mio. Financial Guidance Die EBIT-Guidance sowie die Umsatzerwartung sind trotz negativem Währungseinfluss von CHF 2.7 Mio. auf das EBIT und CHF 52 Mio. auf den Umsatz erreicht worden. Das angestrebte EBIT-Ziel von 7,6 Prozent konnte aufgrund der anspruchsvollen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im 2. Halbjahr 2022 und dadurch schwächeren Margen im deutschen Geschäft nicht erreicht werden. Wichtigste Zahlen in Kürze Organisches Umsatzwachstum von plus 7,5 Prozent von CHF 982 Mio. auf CHF 1'055 Mio. Unter Berücksichtigung des negativen Währungseffekts von 5,3 Prozent beträgt der Umsatz CHF 1'003 Mio.

Operativer Gewinn (EBIT) von CHF 70.6 Mio. (Vorjahr: CHF 66.7 Mio.) mit einer EBIT-Marge von 7,0 Prozent (Vorjahr: 6,8 Prozent), wozu die Schweiz und Deutschland je 50 Prozent beitragen.

Die Finanzaufwendungen nahmen um CHF 1.1 Mio. auf CHF 1.9 Mio. (Vorjahr: CHF 3.0 Mio.) ab.

Der Steueraufwand betrug CHF 14.2 Mio. und nahm gegenüber dem Vorjahr um CHF 0.4 Mio. zu.

Der Konzerngewinn lag bei CHF 54.5 Mio. (Vorjahr: CHF 50.7 Mio.).

Der Free Cashflow belief sich auf CHF 100.8 Mio. (Vorjahr: CHF 67.6 Mio.).

Das Nettoumlaufvermögen belief sich am Jahresende auf CHF 124 Mio. (Vorjahr: CHF 85 Mio.).

Die Finanzverbindlichkeiten betrugen CHF 149 Mio. gegenüber CHF 134 Mio. per Ende Dezember 2021.

Die Nettoverschuldung reduzierte sich auf CHF 30 Mio. (Vorjahr: CHF 76 Mio.).

Das Verhältnis Nettoverschuldung zu EBITDA lag bei 0.38 (Vorjahr: 0.99).

Das Eigenkapital im Einzelabschluss der mobilezone holding ag betrug CHF 147 Mio. (Vorjahr: CHF 175 Mio.).

Die erste Tranche des Aktienrückkaufprogrammes 2022-2025 wurde mit 770'865 Aktien (1,75 Prozent der ausstehenden Aktien) am 20. Oktober 2022 zu einem Durchschnittspreis von CHF 15.57 je Aktie oder insgesamt CHF 12.0 Mio. abgeschlossen.

Der Gewinn pro Aktie betrug CHF 1.25 (Vorjahr: CHF 1.13).

Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung eine Dividende von CHF 0.90 pro Namenaktie (Vorjahr: CHF 0.84) beantragen.

Der Aktienkurs lag am 31. Dezember 2022 bei CHF 15.32 gegenüber CHF 13.62 Ende Dezember 2021. Marktgebiet Schweiz Das Geschäft in der Schweiz entwickelte sich in allen Bereichen äusserst erfreulich. Das Retail- sowie das B2B-Geschäft konnten auf Stufe EBIT das im Vorjahr erzielte beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte im Jahr 2022 weitgehend bestätigen.

Der Umsatz nahm von CHF 323 Mio. auf CHF 305 Mio. oder 5,6 Prozent ab. Die Umsatzabnahme ist bedingt durch einen geringeren Hardware-Umsatz.

Das EBIT betrug CHF 35.5 Mio. (Vorjahr: CHF 36.3 Mio.), was einer Umsatzrentabilität von 11,6 Prozent (Vorjahr: 11,2 Prozent) entspricht.

Die Anzahl der Shops betrug wie im Vorjahr 124.

Die vermittelten Verträge (Postpaid, Internet und TV) konnten um 9,8 Prozent auf 437'000 erhöht werden (Vorjahr: 398'000).

Der Dienstleistungsumsatz (Fleet Management, Datentransfer, Einrichten von Smartphones und weitere Services) betrug CHF 7.4 Mio. (Vorjahr: CHF 7.2 Mio.).

Der Zubehörumsatz nahm um 4,2 Prozent auf CHF 24.9 Mio. (Vorjahr: CHF 23.9 Mio.) zu und macht 8,2 Prozent (Vorjahr: 7,4 Prozent) vom Umsatz in der Schweiz aus.

Der Umsatz beim Mobile Virtual Network Operator (MVNO) TalkTalk lag bei CHF 21.2 Mio. (Vorjahr: CHF 17.1 Mio.). Der Umsatzanteil der Mobilkunden ist auf 88 Prozent (Vorjahr: 79 Prozent) angestiegen. Im Bereich der Postpaid-SIM-Karten konnte die Kundenzahl auf 66'600 (Vorjahr: 45'700) oder 46 Prozent ausgebaut werden. Marktgebiet Deutschland Das Geschäft in Deutschland verlief im ersten Halbjahr ausgezeichnet. Im zweiten Halbjahr nahm die Bruttogewinn-Marge im Vertragsgeschäft aufgrund des sehr intensiven Wettbewerbs leicht ab. In der Lokalwährung steigerte die deutsche Organisation den Umsatz 2022 um 13,5 Prozent. In der Berichtswährung CHF nahm der Umsatz von CHF 659 Mio. auf CHF 696 Mio. oder 5,6 Prozent zu.

Das EBIT betrug CHF 35.6 Mio. (Vorjahr: CHF 36.2 Mio.), was einer Umsatzrentabilität von 5,1 Prozent (Vorjahr: 5,5 Prozent) entspricht. Währungsbereinigt beträgt das EBIT CHF 38.3 Mio., was einer Zunahme von 5,8 Prozent entspricht.

Das Volumen im Online-Geschäft konnte um 6,3 Prozent auf 638'000 (Vorjahr: 600'000) Mobilfunkverträge gesteigert werden.

Im B2B-Handel wurden 453'000 (Vorjahr: 419'000) Mobilfunkverträge abgeschlossen; dies entspricht einer Zunahme von 8,1 Prozent.

Insgesamt wurden «online» und im «B2B-Handel» 1'091'000 (Vorjahr: 1'019'000) Mobilfunkverträge abgeschlossen, was einer Zunahme von 7,1 Prozent entspricht.

Der Umsatz beim MVNO HIGH betrug CHF 23.0 Mio. (Vorjahr: CHF 17.3 Mio.). Der Kundenbestand lag bei 98'000 (Vorjahr: 69'000) und konnte um 42 Prozent erhöht werden. Wachstum im Bereich Second Life und Refurbishing von Smartphones Der Bereich Second Life, beziehungsweise Reparaturen und Refurbishing von Smartphones, gewinnt weiter an Bedeutung. Im Berichtsjahr 2022 waren 2,8 Prozent der insgesamt verkauften Smartphones von mobilezone Schweiz gebrauchte Smartphones (Vorjahr: 1,5 Prozent). 8,3 Prozent der total verkauften Smartphones wurden zurückgenommen (Vorjahr: 6,4 Prozent) und im Sinne der Nachhaltigkeit in den Gerätekreislauf als Second Life-Geräte wieder auf den Markt gebracht oder dem Recycling zugeführt. Seit November 2022 verkauft mobilezone Deutschland Refurbished-Geräte über Sparhandy. Veränderung im Verwaltungsrat / Konzernleitung CEO Markus Bernhard wird per 30. Juni 2024 als CEO der mobilezone Gruppe zurücktreten und als operativer VR-Delegierter die strategische Weiterentwicklung, die Investorenbeziehungen und den Bereich M&A des Unternehmens weiterhin verantworten. Er wird bereits anlässlich der ordentlichen Generalversammlung vom 5. April 2023 zur Wahl in den Verwaltungsrat der mobilezone Gruppe vorgeschlagen und Peter K. Neuenschwander ersetzen, der sich nicht mehr zur Wiederwahl stellt. Damit setzt der Verwaltungsrat ein Zeichen für Kontinuität und die strategische Ausrichtung von mobilezone. Der Verwaltungsrat dankt Peter K. Neuenschwander für sein wertvolles Engagement über die letzten Jahre. Generalversammlung vom 5. April 2023 Die Generalversammlung 2023 wird mit physischer Präsenz der Aktionäre im Gemeindesaal Dorfmatt in Rotkreuz stattfinden. Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung eine Dividende von CHF 0.90 pro Namenaktie, das sind CHF 0.06 mehr als im Vorjahr, beantragen. Die Ausschüttung erfolgt je zur Hälfte aus dem Bilanzgewinn und aus der Reserve aus Kapitaleinlagen, was einer Ausschüttungsquote von 73 Prozent des Konzerngewinns entspricht. Bei Annahme dieses Antrages wird die Dividende am 14. April 2023 ausbezahlt. Ab dem 12. April 2023 wird die Aktie ex Dividende gehandelt. Zuversichtlicher Ausblick 2023 Die letzten drei Geschäftsjahre haben das sehr stabile Geschäftsmodell von mobilezone beeindruckend bestätigt. In der Bevölkerung besteht eine grosse Nachfrage nach Telekommunikationsprodukten. Die Zeiten, in denen persönliche Kontakte eingeschränkt waren, haben dies bestätigt. Entsprechend zuversichtlich für sämtliche Geschäftsbereiche in Deutschland und der Schweiz schaut mobilezone auf die nächsten Jahre. Für Deutschland erwartet das Unternehmen für das Frühjahr eine Aufheiterung des Konsumentenklimas und geht davon aus, dass die omnipräsenten Themen wie Inflation und Energiekosten auch in den Medien etwas abflauen. Des weiteren geht mobilezone im Schweizer Geschäft von höheren Frequenzen in den 124 Shops aus. Die beiden Mobile Virtual Network Operator (MVNO) TalkTalk und HIGH werden das beeindruckende Wachstum der letzten beiden Jahre fortsetzen. Die beiden Akquisitionen Anfang Januar von Digital Republic und SIGA ergänzen das Geschäft in der Schweiz und in Deutschland optimal. Beide Geschäfte haben sich seit der Übernahme gut entwickelt. Aufgrund dieser Übernahmen wird das Aktienrückkaufprogramm im Jahr 2023 ausgesetzt. Die EBIT-Erwartung für das Geschäftsjahr 2023 beträgt CHF 70 bis 77 Mio. Die attraktive Dividendenpolitik wird weitergeführt, was bei Erreichen der finanziellen Ziele eine weitere Erhöhung der Dividenden bedeuten würde. Zudem strebt das Unternehmen in den nächsten Jahren nach wie vor eine stetige Steigerung der EBIT-Marge von heute 7,0 Prozent an. Wachstum erwartet mobilezone vor allem im Online- und im MVNO-Geschäft. Bei den Investitionen erwartet das Unternehmen im Jahr 2023 eine Abnahme von CHF 17.5 Mio. auf CHF 13.0 Mio., da die Umbauten der Shops in der Schweiz ins neue Shop Layout 2022 abgeschlossen wurden und die Neuentwicklung der Online-Plattformen in Deutschland im 1. Halbjahr 2023 in den aktiven Betrieb überführt werden. Die Gruppe ist heute sehr gut aufgestellt und sieht einer positiven Weiterentwicklung zuversichtlich entgegen. Der Jahresbericht 2022 mit der detaillierten Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER ist ab sofort auf www.mobilezoneholding.ch/de/investoren/berichte.html erhältlich. Um 9.15 Uhr findet heute Morgen eine Video-Konferenz für Investoren, Analysten und Medienschaffende auf Deutsch statt: www.mobilezoneholding.ch/de/investoren/videokonferenz.html Eine Zusammenfassung der Zahlen finden Sie in einer Video-Präsentation: www.mobilezoneholding.ch/de/investoren/berichte.html Ad-hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR (PDF) Kontakt für Analysten, Investoren und Medienschaffende Markus Berhard Andreas Fecker Chief Executive Officer Chief Financial Officer mobilezone holding ag mobilezone holding ag mobilezoneholding@mobilezone.ch mobilezoneholding@mobilezone.ch

Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist mit einem Umsatz von CHF 1.0 Mia. und einem Konzerngewinn von CHF 54.5 Mio. im Berichtsjahr 2022 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt.Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Zürich, Köln, Bochum, Münster und Berlin. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 120 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.

www.mobilezoneholding.ch

Ende der Adhoc-Mitteilung