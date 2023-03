u-blox AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

u-blox AG: u-blox gibt Finanzergebnisse für das Jahr 2022 bekannt



10.03.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 KR u-blox gibt Finanzergebnisse für das Jahr 2022 bekannt 2022 war ein Rekordjahr in Bezug auf Umsatz und Rentabilität. Der Umsatz stieg auf CHF 624 Millionen, die bereinigte EBITDA-Marge erreichte 27.2% und der bereinigte Gewinn pro Aktie belief sich auf CHF 15.65; das Jahr endete mit liquiden Mitteln von CHF 137.7 Millionen. Prognose für 2023: erwartet wird ein Umsatzwachstum zwischen 6% und 16% und eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 21% und 24%. Der Generalversammlung vom 19. April 2023 wird eine Dividendenausschüttung von CHF 2.00 pro Aktie vorgeschlagen, 54% höher als für 2021. Thalwil, Schweiz - 10. März 2023 - u-blox (SIX: UBXN), ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Positionierung und drahtlose Konnektivität, gab heute die Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2022 bekannt. Wie bereits am 11. Januar 2023 kommuniziert, erzielte das Unternehmen einen Rekordumsatz von CHF 624 Millionen. EBITDA- und EBIT-Margen lagen leicht über den prognostizierten Werten, was die starke Nachfrage in allen Regionen sowie in den Zielmärkten Industrie und Automotive widerspiegelt. "2022 war ein aussergewöhnlich starkes Jahr für u-blox. Unser Umsatz wuchs beträchtlich und wir erreichten ein hohes Niveau an Profitabilität und Cashflow. Im Laufe des Jahres haben mehrere wichtige Kunden vielversprechende neue Produktangebote mit unseren Lösungen erfolgreich eingeführt. Diese Ergebnisse bestätigen die erfolgreiche Umsetzung unserer Innovationsstrategie, die sich auf die Zielmärkte Industrie und Automobil konzentriert. Unsere Fähigkeit, den Kunden kontinuierlich innovative, zuverlässige und einfach zu implementierende Lösungen anzubieten, wird unser zukünftiges Wachstum fördern", sagt Stephan Zizala, Chief Executive Officer von u-blox. Finanzielle Höhepunkte für 2022 (Alle Vergleiche mit dem Vorjahreszeitraum, sofern nicht anders angegeben) Umsatz von CHF 624 Mio. (Vorjahr: CHF 414 Mio.), ein Anstieg von 51% (zu konstanten Wechselkursen: 47%)

EBITDA (bereinigt) von CHF 170 Mio. (Vorjahr: CHF 72 Mio.), ein Anstieg von 136%

EBITDA-Marge (bereinigt) von 27.2% (Vorjahr: 17.4%), ein Anstieg um 983 Basispunkte

EBIT (bereinigt) von CHF 131 Mio. (Vorjahr: CHF 35 Mio.), eine Steigerung von 274%

EBIT-Marge (bereinigt) von 21.0% (Vorjahr: 8.5%), ein Anstieg von 1'257 Basispunkten

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit von CH 117 Mio. (Vorjahr: CHF 98 Mio.), eine Steigerung von 20%

Freier Cashflow von CHF 66 Mio. (Vorjahr: CHF 56 Mio.), ein Anstieg von 18% Geschäftsschwerpunkte für 2022 Neue Produkte Die Nachfrage wurde durch langfristige Investitionen in F&E angekurbelt, die sich in einem starken Anstieg der Kundenprojekte niederschlugen. Auch 2022 brachte u-blox zahlreiche innovative Produkte auf den Markt, die die Lösungskapazitäten für unsere Kunden erheblich verbesserten und voraussichtlich zum künftigen Wachstum beitragen werden. Einige dieser Produkteinführungen sind im Folgenden aufgeführt: LARA-L6-Modul: das weltweit kleinste LTE Cat 4-Modul mit globaler Abdeckung, das sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen mit Grössenbeschränkungen eignet, darunter Videoüberwachung, Dashcams, High-End-Telematik, Gateways und Router sowie vernetzte Gesundheitsgeräte.

MIA-M10-Modul: Das weltweit kleinste GPS-Modul, das nur etwa halb so gross ist wie Konkurrenzprodukte, bietet die energieeffizienteste Lösung für batteriebetriebene Asset-Tracking-Geräte mit Grössenbeschränkungen und ermöglicht es Entwicklern, attraktivere und komfortablere Lösungen zu entwickeln.

MAYA-W2-Modul: ein Tri-Radio-Modul mit Wi-Fi 6, Bluetooth LE 5.2 und Thread, das die Vorteile des hocheffizienten Wi-Fi 6 auf industrielle Anwendungen ausweitet, insbesondere beim Umgang mit überfüllten Netzwerken, und gleichzeitig Bluetooth LE 5.2 und Thread unterstützt.

Security as a Service: u-blox lancierte Security-as-a-Service (SaaS) zur Kontrolle des Zertifikatslebenszyklus, das die Geräteanmeldeinformationen in einem vollautomatischen Modus kontinuierlich erneuert. Zusammen mit dem bestehenden Zero-Touch-Provisioning-Service von u-blox bietet er ein sofortiges Onboarding auf IoT-Cloud-Plattformen mit vollständiger Kontrolle über den Lebenszyklus der Gerätezertifikate. Partnerschaften Wir gehen kontinuierlich Partnerschaften mit Kunden ein, um innovative Lösungen zu schaffen oder mitzuentwickeln und unsere internen Fähigkeiten durch Partnerschaften mit Dritten zu ergänzen. Im Jahr 2022 ging u-blox mehrere Partnerschaften ein, z.B.: Li Auto, ein innovatives Unternehmen für Elektrofahrzeuge in China, entschied sich für das hochpräzise Koppelnavigationsmodul ZED-F9K von u-blox, um genaue Positionsdaten auf Fahrspurebene für das System für unterstütztes Fahren in seinem neuesten Modell, dem Li L9, einem 6-sitzigen Smart-SUV, zu liefern.

Ricoh integrierte das ZOE-M8B GNSS-Modul von u-blox in die neue RICOH THETA X. Ricohs neueste Kamera, die erste ihrer Art, ermöglicht es dem Benutzer, mit nur einem Klick hochwertige sphärische 360-Grad-Bilder und -Videos aufzunehmen und diese sofort auf einem grossen LCD-Touchpanel zu visualisieren.

Universal Douglas Lighting Americas, ein führender Hersteller von skalierbaren Beleuchtungslösungen, entwickelt eine neue Bluetooth-Mesh-Plattform mit offenem Standard, die auf dem Bluetooth-Low-Energy-Modul NINA-B406 von u-blox basiert und für die Gebäudeautomation eingesetzt werden kann, wie z.B. intelligente Beleuchtung, Zugangskontrolle und Energiemanagement.

GMV, ein führendes Unternehmen für funktionale sichere Positionierungssysteme, wird einsatzbereite funktionale sichere Positionierungslösungen anbieten, die das bestehende GNSS-Empfängerportfolio von u-blox und den fortschrittlichen GNSS-Erweiterungsdienst PointPerfect ergänzen.

NXP® Semiconductors integriert u-blox Positionierungs- und drahtlose Kommunikationsmodule in ihre neue Entwicklungsplattform Orange Box Connectivity Domain Controller (CDC). Finanzieller Überblick Im Jahr 2022 erzielte u-blox einen Umsatz von CHF 623.9 Mio., einen EBITDA (bereinigt) von CHF 169.9 Mio. und einen EBIT (bereinigt) von CHF 131.3 Mio. Die Umsätze in allen Regionen waren 2022 höher als im Vorjahr, was eine starke und breit abgestützte Expansion der Gesamtnachfrage nach bestehenden und neuen Produkten und Lösungen widerspiegelt. Insbesondere die Endmärkte Automotive und Industrial wiesen im Vergleich zum Vorjahr ein robustes Wachstum auf. Die Umsatzerlöse profitierten von den gestiegenen USD/CHF-Wechselkursen. Zu Wechselkursen von 2021 hätte das Umsatzwachstum 47% betragen. Umsätze nach Regionen: Alle Regionen trugen zu der erfreulichen Geschäftsexpansion bei, wobei APAC den stärksten Anstieg verzeichnete. APAC: Der Umsatz stieg 2022 auf CHF 245.0 Millionen von CHF 152.7 Millionen im Jahr 2021 (+60.4%), angetrieben durch ein starkes Wachstum mit Anwendungen im Gesundheitswesen, Infotainment und Navigation, mit dem stärksten Wachstum in Australien, Japan und Korea.

EMEA: Der Umsatz 2022 stieg von CHF 124.8 Millionen im Jahr 2021 auf CHF 176.0 Millionen (+41.0%), angetrieben durch ein gutes Geschäft mit Anwendungen in den Bereichen Infotainment und Navigation, Industrieautomation und Asset Tracking.

AMEC: Der Umsatz stieg 2022 auf CHF 202.9 Millionen von CHF 136.6 Millionen im Jahr 2021 (+48.5%), angetrieben durch ein robustes Wachstum mit Anwendungen in Infotainment, Navigation, Telematik und Gesundheitswesen. Umsatzerlöse nach Segmenten: Positionierung und drahtlose Produkte: Der Umsatz mit Chips und Modulen für die Positionierung und drahtlose Konnektivität, die in Automobil-, Industrie- und Verbraucheranwendungen eingesetzt werden, stieg 2022 auf CHF 622.9 Mio. im Vergleich zu CHF 413.5 Mio. im Jahr 2021.

Drahtlose Dienstleistungen: Der Umsatz für drahtlose Kommunikationstechnologien in Form von Datendiensten, Referenzdesigns und Software ging 2022 auf CHF 34.1 Millionen zurück, verglichen mit CHF 35.8 Mio. im Jahr 2021 (einschliesslich konzerninterner Umsätze). Der bereinigte Bruttogewinn erreichte CHF 307.2 Mio. im Jahr 2022 gegenüber CHF 193.9 Mio. im Jahr 2021, was zu einer bereinigten Bruttogewinnmarge von 49.2% führte (2021: 46.8%). Die Bruttomarge profitierte von der aktiven Verschiebung des Produktmixes hin zu höherwertigen Produkten, Preiserhöhungen, positiven Skaleneffekten und Kostenverbesserungsmassnahmen von u-blox. Der bereinigte Betriebsaufwand, der F&E-, Vertriebs-, Verwaltungs- und allgemeine (SG&A) Kosten umfasst, belief sich im Jahr 2022 auf CHF 177.9 Millionen, verglichen mit CHF 163.9 Millionen im Jahr 2021. Bezogen auf den Umsatz lag der Betriebsaufwand bei 28.5% des Gesamtumsatzes, verglichen mit 39.6% im Jahr zuvor. Die F&E-Aufwendungen (bereinigt) stiegen nur leicht auf CHF 106.3 Mio. im Jahr 2022 gegenüber CHF 102.2 Mio. im Jahr 2021, während der Anteil der F&E-Aufwendungen am Umsatz auf 17.0% (2021: 24.7%) zurückging. Verbesserte operationelle Effizienz führte zu einer besseren Nutzung der F&E-Ausgaben. Die bereinigten Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (SG&A) beliefen sich im Jahr 2022 auf CHF 71.6 Millionen, ein Anstieg gegenüber CHF 61.7 Millionen im Vorjahr, währenddessen reduzierte sich der Anteil der bereinigten SG&A-Kosten am Umsatz auf 11.5% im Jahr 2022 verglichen mit 14.9% im Jahr 2021. Die SG&A-Kosten stiegen aufgrund des schnell wachsenden Geschäfts. Der nach IFRS verbuchte Aufwand für aktienbasierte Vergütungen belief sich 2022 auf CHF 4.4 Mio., verglichen mit CHF 3.3 Mio. im Jahr 2021. Der Finanzaufwand in Höhe von CHF 2.1 Mio. (2021: CHF 6.9 Mio.) bestand hauptsächlich aus den Zinsen der ausstehenden Anleihe und den Zinsen, die für Finanzierungsleasing gemäss IFRS-16 verbucht wurden. Der Anteil am Verlust von nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen nach Steuern belief sich im Jahr 2022 auf CHF 0.2 Mio. (2021: CHF 1.8 Mio.). Der (bereinigte) Reingewinn vor Minderheitsanteilen stieg auf CHF 109.0 Mio., verglichen mit CHF 22.9 Mio. im Vorjahr. Der (bereinigte) Gewinn pro Aktie stieg im Jahr 2022 auf CHF 15.65 pro Aktie, verglichen mit CHF 3.30 pro Aktie im Jahr 2021. Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit Der Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit stieg dank des wachsenden Geschäfts weiter auf CHF 117.3 Mio. im Jahr 2022, verglichen mit CHF 97.7 Mio. im Vorjahr. Investitionstätigkeit Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte beliefen sich im Jahr 2022 auf CHF 51.0 Mio., verglichen mit CHF 43.1 Mio. im Jahr 2021. Der freie Cashflow (vor Akquisitionen) belief sich auf CHF 66.2 Mio., gegenüber CHF 56.0 Mio. im Jahr 2021. Finanzielle Lage Am 31. Dezember 2022 verfügte u-blox über eine solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 61.6%. Die liquiden Mittel beliefen sich am 31. Dezember 2022 auf CHF 137.7 Mio., verglichen mit CHF 83.7 Mio. am 31. Dezember 2021. Angesichts dieser starken Finanzlage und der positiven Aussichten plant der Verwaltungsrat, den Aktionären an der für den 19. April 2023 angesetzten Generalversammlung eine Dividendenausschüttung von CHF 2.00 pro Aktie vorzuschlagen. Dies entspricht einer Erhöhung um 54% und unterstreicht die Positionierung von u-blox als attraktiven Wachstumswert. Ausblick Der hohe Auftragsbestand zum Jahresende bietet eine gute Visibilität bis ins Jahr 2023. Es wird erwartet, dass sich das Umsatzwachstum im Jahr 2023 mit normalisierten Raten fortsetzt, die mit unseren historischen Durchschnittsraten übereinstimmen, während die adjustierten EBITDA- und EBIT-Margen im Vergleich zu unseren historischen Ergebnissen auf einem hohen Niveau bleiben dürften. 2022

Gemäss Abschluss

Guidance 20231

Per 10. März 2023 Umsatz 624 (MCHF) + 6 bis 16%

+37 bis + 100 (MCHF) EBITDA Marge (bereinigt) 27.2% 21 bis 24% EBIT Marge (bereinigt) 21.0% 14 bis 18%

1) Annahmen Fremdwährungskurse 2023: USD: 0.98, EUR: 0.99, GBP: 1.18 Ad Hoc pressemitteilung mit Tabellen Englisch Jahresbericht 2022 Englisch Präsentation Englisch Angaben zu Telefonkonferenz und Webcast Stephan Zizala, CEO, und Roland Jud, CFO, werden am Freitag, 10. März 2023, um 14:00 Uhr MEZ eine Pressekonferenz und einen Webcast mit Analysten und Investoren durchführen. Link zur Anmeldung: https://www.webcast-eqs.com/ublox-2023-fy Der Webcast wird nach der Veranstaltung auf der u-blox Website verfügbar sein: https://www.u-blox.com/en/presentations

Über u-blox u-blox (SIX: UBXN) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen für Positionierung und drahtlose Kommunikation in den Branchen Automobil, Industrie und Konsumgüter. Intelligente und zuverlässige Lösungen von u-blox ermöglichen es Menschen, Fahrzeugen und Maschinen, ihre exakte Position zu bestimmen und drahtlos in Mobilfunknetzen und über Kurzstrecken zu kommunizieren. Mit einem breiten Portfolio an Chips, Modulen sicheren Datendiensten und Konnektivität, ist u-blox einzigartig positioniert und ermöglicht seinen Kunden, schnell und kostengünstig innovative Lösungen für das Internet der Dinge zu entwickeln. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Thalwil, Schweiz, ist mit Niederlassungen in Europa, Asien und den USA weltweit präsent. Besuchen Sie uns auf Facebook , LinkedIn , Twitter @ublox , Instagram , and YouTube Finanzkalender: Meldung Umsatz erste drei Monate: 12 April 2023 Generalversammlung: 19. April 2023 Meldung Umsatz erste sechs Monate: 12. Juli 2023 Resultate erstes Halbjahr 2023: 18. August 2023 Meldung Umsatzt erste neun Monate: 11. October 2023 Vorbehalt Diese Medienmitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen widerspiegeln die gegenwärtige Auffassung des Managements und sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die zur Folge haben könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften der u-blox Gruppe wesentlich von den in solchen Aussagen enthaltenen oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Dazu zählen Risiken in Bezug auf den Erfolg von und die Nachfrage nach den Produkten der Gruppe, die Möglichkeit, dass die Produkte der Gruppe veralten, die Fähigkeit der Gruppe, ihre geistigen Eigentumsrechte zu verteidigen, die Fähigkeit der Gruppe, rechtzeitig neue Produkte zu entwickeln und zu vermarkten, das dynamische und vom Wettbewerb geprägte Umfeld, in dem die Gruppe operiert, das aufsichtsrechtliche Umfeld, Wechselkursschwankungen, die Fähigkeit der Gruppe, Erlöse zu erzielen und Rentabilität zu erreichen, sowie die Fähigkeit der Gruppe, ihre Expansionsprojekte zeitgerecht zu realisieren. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken bzw. Unsicherheiten tatsächlich eintreten oder sollte sich die zu Grunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesem Bericht gemachten Angaben abweichen. Die Informationen in dieser Mitteilung werden durch u-blox zur Verfügung gestellt und entsprechen dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. u-blox übernimmt keinerlei Verpflichtung, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren. Die Pressemitteilung wird in Englisch und Deutsch veröffentlicht. Sollte die deutsche Übersetzung vom englischen Original abweichen, so gilt der Wortlaut der englischen Version.

Ende der Adhoc-Mitteilung