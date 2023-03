DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VOLKSWAGEN - Die Fondsgesellschaft Deka hat nach einem kritischen Bericht der US-Ratingagentur MSCI alle VW-Aktien aus ihren nachhaltigen Produkten entfernt. "Volkswagen ist aus unserer Sicht nicht mehr investierbar, wenn es um nachhaltige Finanzprodukte geht", sagte Deka-Nachhaltigkeitschef Ingo Speich der Wirtschaftswoche. MSCI hatte in einem Report vom 4. November dargelegt, dass es "Anschuldigungen wegen Zwangsarbeit in der Geschäftstätigkeit" von Volkswagen gebe. Deshalb erhielt Volkswagen in der Kategorie "Soziales" die maximale Abwertung (Red Flag). (Wirtschaftswoche)

DEUTSCHE POST - Nachdem die Gewerkschaftsmitglieder bei der Post sich für einen eventuellen Streik ausgesprochen haben, scheint der Vorstand des Unternehmens immer noch keinen längeren Arbeitskampf zu erwarten. "Es gibt keine Urlaubssperre für die Osterferien", sagte ein Sprecher des Unternehmens der Rheinischen Post. Davor hatte der Vorstand in der Bilanzpressekonferenz gesagt, dass mehr als die Hälfte der Belegschaft der Post in Deutschland nicht Mitglied bei Verdi seien, bei einem Streik würden Beschäftige aus den Büros beim Austragen und in den Verteilzentren helfen. (Rheinische Post)

FOODJI - Das Münchener Start-up will mit seinen Automaten, die es selbst Foodjis getauft hat, die Kantine ersetzen. Dabei zielt es vor allem auf Mittelständler ab, die zu wenige Mitarbeiter haben, damit sich eigene Kantinen lohnen. Um das weitere Wachstum stemmen zu können, hat Foodji gerade frisches Geld von Investoren erhalten. Insgesamt 23 Millionen Dollar kamen vom niederländischen Investor Movendo Capital, DLF Venture aus Luxemburg, Triple Point aus den USA sowie Kraut Capital und Foodlabs aus Deutschland. (Handelsblatt)

