DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ - Der US-Investor Peter Thiel sieht durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz einen Umbruch für die Technologiewelt voraus, etwa in Form des Chatbots ChatGPT von Microsoft. "Wir erleben eine historische Wende, vielleicht sogar den wichtigsten Moment seit der Markteinführung des iPhones. Jedenfalls wird dieser Moment das Silicon Valley verändern", sagte Thiel im Interview mit dem Handelsblatt. Die Macht werde neu verteilt. "In den vergangenen zehn Jahren war das Silicon Valley in einer Art Schlafwagen unterwegs. Nun werden alle unsanft geweckt." (Handelsblatt)

GDV - Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) rechnet in Deutschland mit einer weiteren Zunahme von Schäden durch Naturkatastrophen. "Unsere Einschätzung deckt sich mit Studien, zum Beispiel von Swiss Re", sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen dem Handelsblatt. Nach einer Prognose des Schweizer Rückversicherers würden bis zum Jahr 2040 die wetterbedingten Katastrophenschäden in Deutschland um 90 Prozent zunehmen. Asmussen mahnte Gegenmaßnahmen an, um das Risiko eines solchen Szenario zu mindern. "Nur durch klimaangepasstes Bauen können die volkwirtschaftlichen Schäden der Zukunft durch Klimaänderungen und Extremwetterereignisse verringert werden", sagte er. (Handelsblatt)

PFLICHTVERSICHERUNG - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat die Forderung der Bundesländer nach einer Pflichtversicherung für Elementarschäden bekräftigt. "Die Länder halten die Einführung einer bundesweiten Versicherungspflicht weiterhin für dringend notwendig und werden über das weitere gemeinsame Vorgehen auf der Ministerpräsidentenkonferenz in der kommenden Woche beraten", sagte Weil dem Handelsblatt. Es gebe mittlerweile zahlreiche Studien, die enorme Schäden durch den Klimawandel in Deutschland prognostizierten. (Handelsblatt)

DIGITALE PATIENTENAKTE - Die deutschen Hausärzte fordern alltagstaugliche Lösungen bei der flächendeckenden Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA): Die Bundesregierung müsse eine "praxistaugliche" elektronische Patientenakte umsetzen, die den Ansprüchen an einen vernünftigen Datenschutz gerecht werde. "Einfach nur die elektronische Patientenakte in ihrer derzeitigen Ausgestaltung jedem Patienten verpflichtend zur Verfügung zu stellen, wäre sicherlich die schlechteste Lösung", sagte der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Markus Beier. (Funke Mediengruppe)

FLUGHAFEN HAHN - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will offenbar den Verkauf des insolventen Flughafens Hahn an die NR Holding des russischen Unternehmers Viktor Charitonin stoppen. Dies hätten Beamte gegenüber Investoren zu verstehen gegeben, sagten mehrere mit dem Verfahren vertraute Insider der Wirtschaftswoche. Das Bundeswirtschaftsministerium nahm zu den Informationen auf Anfrage des Magazins keine Stellung. (Wirtschaftswoche)

VERBRENNER-AUS - Der Chef der EVP-Fraktion, Manfred Weber, hat der FDP wegen ihrer Blockade des Verbrenner-Aus vorgeworfen, die Glaubwürdigkeit Deutschlands als Verhandlungspartner in der Europäischen Union aufs Spiel zu setzen. "Die FDP und ihr Parteichef Lindner haben über die Bundesregierung in den EU-Verhandlungen nichts erreicht und produzieren jetzt in letzter Minute einen großen Schaden", sagte der CSU-Vize dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Die Ampel läuft Gefahr, in der EU jede Glaubwürdigkeit als seriöser Verhandlungspartner zu verspielen." (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

REFORM-GEBÄUDEENERGIE - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat seinen Gesetzentwurf zur Reform des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) nach einem Bericht von Bild in die Ressortabstimmung gegeben und stößt mit seinen Plänen zum Verbot von Öl- und Gasheizungen ab 2024 auf Widerstand der FDP. Demnach will Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) den Entwurf in seiner jetzigen Form nicht mittragen, schreibt Bild unter Berufung auf Ministeriumskreise. Unter anderem stört sich Lindner daran, dass der Entwurf ein konkretes Verbot von Öl- und Gasheizungen vorsieht und nicht technologieoffen formuliert ist. (Bild)

EZB/CYBERABWEHR - Europas oberste Finanzaufsichtsbehörde will erstmals testen, wie der Sektor auf eine schwerwiegende Verletzung seiner Cyberabwehr reagieren würde, nachdem die Zahl der Angriffe auf die Banken der Region nach Russlands Einmarsch in der Ukraine zugenommen hat. Die Europäische Zentralbank wird alle großen Kreditgeber in der Eurozone auffordern, bis zum nächsten Jahr detailliert darzulegen, wie sie auf einen erfolgreichen Cyberangriff reagieren und sich davon erholen würden, sagte Andrea Enria, der Chef der EZB-Bankenaufsicht. (Financial Times)

FDP/KERNKRAFT - Wolfgang Kubicki plädiert dafür, die letzten Atomkraftwerke nicht wie geplant Mitte April abzuschalten. "Wir hatten großes Glück, dass wir über den Winter die Kernkraftwerke hatten zur Stabilisierung unseres Netzes und Stromverbrauchs. Wir wären gut beraten, wenn wir das noch den nächsten Winter hätten", sagt der FDP-Vize. SPD und Grüne sollten darüber nachdenken, "ob sie Deutschland dem Risiko eines Blackouts aussetzen wollen", so Kubicki. (Kölner Stadt-Anzeiger, RedaktionsNetzwerk Deutschland)

GEBÄUDE/ENERGIE - Die vom EU-Parlament geplanten schärferen Energieeffizienz-Richtlinien für Gebäude werden nach einem Bericht von Bild insgesamt fast 9 Millionen Haushalte betreffen. Das sind deutlich mehr als bisher erwartet. Demnach gibt es aktuell rund 3 Millionen Mietwohnungen in den niedrigsten Energieeffizienzklassen F, G und H. Außerdem gibt es rund 550.000 in diesen drei Klassen sowie 5,3 Millionen Eigenheime. Das EU-Parlament will am kommenden Dienstag eine Verschärfung der Energieeffizienz-Richtlinien beschließen, wonach bis spätestens 2033 alle Wohnungen und Gebäude mit den Energieeffizienzklassen F, G und H die Klasse D erreichen müssen. (Bild)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/kla/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2023 00:39 ET (05:39 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.