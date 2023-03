Offenbar hat Elon Musk in aller Öffentlichkeit einen neuen Tiefpunkt erreicht, was die Kommunikation mit Mitarbeiter:innen angeht. Via Twitter machte Musk sich über einen Mann lustig, der eigentlich nur wissen wollte, ob er seinen Job noch hat. Wer mehr über Elon Musks zweifelhafte Führungsqualitäten erfahren möchte, kann sich die öffentlich ausgetragene Diskussion mit einem Mitarbeiter anschauen, der sich via Twitter nach seinem Jobstatus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...