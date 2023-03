Der amerikanische Infrastrukturkonzern American Tower Corporation (ISIN: US03027X1000, NYSE: AMT) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 1,56 US-Dollar an die Anteilsinhaber ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Zahlung erfolgt am 28. April 2023 (Record day ist der 14. April 2023). Im Dezember 2022 erfolgte gegenüber dem Vorquartal (1,47 US-Dollar) eine Anhebung um knapp 6,1 Prozent. Damit werden auf das ...

