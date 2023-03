Der DAX hat gestern ein Plus von einem Pünktchen geschafft. Ob das heute auch gelingt, ist höchst fraglich. Die Vorgaben aus Übersee sind tiefrot. Das liegt vor allem an zwei schlechten Nachrichten vom US-Finanzsektor. Bei den Einzelwerten geht es heute um SVB Financial, Oracle, Daimler Truck, SAP, ...